Az Európai Bizottság is elemzi a kormány rendeletét, amelyben leállítana egy pert Budapesttel szemben

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.
2026. 02. 06. 14:55
Figyelik, mi történik.

Látták a híreket a veszélyhelyzeti rendeletről, amelyet a szolidaritási adó beszedéséről hozott a kormány, és a bírósági reakciókat is, válaszolta a Telex kérdésére Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője.

A szóvivő arra nem adott konkrét választ, hogy megkapták-e Karácsony Gergely levelét. A főpolgármester a Facebookon írt arról, hogy a rendelet szerinte semmibe veszi a bírói függetlenséget és megcsúfolja az igazságszolgáltatást. A lap szerint Lammert válasza arra utal, hogy a levéltől függetlenül is követték az eseményeket.

A rendelettel szemben a Fővárosi Törvényszék is tiltakozott, egyedi normakontroll eljárást kezdeményez. A Kúria is szembement a rendelettel.

