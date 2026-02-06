Letartóztatás vár a férfira, aki egy ötéves kisfiúval együtt lopott el egy kocsit a bölcsőde elől

Letartóztatás vár arra a férfira, aki egy ötéves kisfiúval együtt lopott el egy kocsit az egyik sülysápi bölcsőde elől. A Nagykátai Járási Ügyészség ugyanis indítványozta a több rendbeli minősített lopás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsított férfi letartóztatását.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított szerda reggel hét körül megjelent az egyik sülysápi bölcsődénél. Egy apuka ekkor vitte be a bölcsődébe a gyermekét. Amíg a férfi kisebbik gyermekével bement az intézménybe, addig a kocsit járó motorral a bölcsőde előtt hagyta, amelyben benne ült az ötéves kisfia.

Kitette a gyereket a kocsiból

A gyanúsított gyorsan beült a kocsiba és elhajtott vele. Miután a férfi észlelte, hogy egy kisfiú ül a kocsiban, kitette a gyereket egy közeli településen. A kisgyereket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz. A férfi lebukásának elkerülése miatt eltávolította a gépkocsi rendszámait, majd Újszászra ment.

A férfi úgy vezette az autót, hogy tíz hónapra eltiltották korábban a járművezetéstől engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt. A férfiről az is kiderült, hogy az elmúlt fél évben már legalább ötször lopott, illetve vitt el autókat különböző helyekről.

Több bűncselekményt is elkövetett

Az ügyészség szerint a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatása azért indokolt, mert az újabb bűncselekményeket a korábbi gyanúsítotti kihallgatása után követte el, azaz az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás sem tartotta vissza a bűncselekmények elkövetésétől. A gyanúsított esetén reálisan lehet attól tartani, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. A férfi vonatkozásában annak lehetősége is fennáll, hogy kényszerintézkedés nélkül bizonyítékokat tüntetne el, tanúkat befolyásolna.