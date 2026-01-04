Délutánra megszűnik a havazás, de már látni, mikor jön a következő

Vasárnap északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy területen több órára kisüthet a nap, és bár az ország délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő, délig ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás – írja a kiderül.hu.

Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül. A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő. Késő este 0, -5 fok valószínű.

Bár vasárnap délután megszánik a havazás, holnap már jön is a következő.

Hétfőn dél felől beborul az ég, reggel, délelőtt azonban északnyugaton, északon még pár órára kisüthet a nap. Dél felől csapadékzóna húzódik fölénk, de estig északnyugaton, északon még nem fog esni.

Később döntően havazás várható, de a keleti határ közelében egyre inkább ónos eső, havas eső, eső valószínű, az északi, északkeleti szél pedig időnként megélénkül.

A minimum-hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb is lehet az idő. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű.