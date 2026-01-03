2025fortepanheti fortepanképválogatás
2025 fortepanos kedvencei – és 30 izgalmas darab a 9 ezer friss fényképből

Szalontai Tamás / Fortepan
1963.
2025-ben kilencezer új fényképpel bővült a Fortepan digitális fotóarchívum, így már közös vizuális emlékezetünk 212 ezer apró darabkája érhető el bárki számára, ingyenesen. Az idei termés is rendkívül gazdag: a professzionális fotósok hagyatékaitól a családi albumok kincseiig minden megfért egymás mellett.

Inkey Tibor fotográfus életművéből már korábban is elérhettünk válogatást – pályájáról külön cikkben is megemlékeztünk –, 2025-ben azonban újabb 1500 felvétellel gazdagodott a gyűjtemény a szerző 1930-as és 40-es évekből származó korszakából.

Különleges mérföldkő Eötvös Loránd fizikus-politikus-hegymászó sztereóképeinek „egyesítése”: az SZTFH Földtani Szolgálata és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum által őrzött felvételek mostantól a Fortepanon adnak randevút egymásnak.

Friss képeink gerincét idén is a családok adományai adják. Bartók Bélától Petri Györgyig, Párizstól Brassóig, a Tanácsköztársaságtól a 87-es nagy havazásig kerültek fel új fotók a honlapra. Műtermek, lövészárkok, egy dunai őrnaszád, cserkész jamboree. Jezsuita térítők, hegymászók az Alpokban, önkéntesek a spanyol polgárháborúban. Észak-Erdély, Bácska, bombázások Kolozsváron és Budapesten. Új egyetem Veszprémben, ’56 színesben. Az első út Nyugaton, turisták és emigránsok, hosszú hétvégék hátizsákkal.

A felejtés ellen 2026-ban is legjobb a Fortepan!

A Heti Fortepan sorozat már több, mint öt éve fut, számos alkotó sorsát mutattuk be cikkeinkben. Idén köszöntöttük a 80 éves Urbán Tamást és Horváth Pétert, és megemlékeztünk a 90 éve született Szalay Zoltánról is. Kincses Károly fotótörténész személyes hangú írásban idézte meg Szebeni Andrást. Megismerhettük a Gara család kontinenseken átívelő sagáját, Koslik Rudolf dzsesszgitáros képeivel a ’60–70-es évek csillogásába kalandoztunk, és betekinthettünk Bencseky Mátyás párhuzamos életeibe is.

Megnéztük, hogy mi mindenre használják a tizenöt éves fotóarchívum képeit: videókban mozdítják meg az állóképeket, könyvborítókhoz szolgálnak kiindulópontként, filmes látványtervezők kreálnak újra eltűnt világokat a segítségükkel.

Számos témát körbejártunk idén a Fortepan archívumában böngészve, hiszen a fekete-fehér kockák mögött végtelen számú színes történet rejlik. Írtunk többek között az etikett változásáról, a gyűjtőszenvedélyről, az általában dögunalmas iskolai ünnepélyekről, az építőtáborok világáról és az évszázados rádióhallgatásról is.

Felelevenítettünk fontos eseményeket, így a 35 évvel ezelőtti taxisblokádot, Paks fél évszázada kezdődött atomvárossá alakulását, Sztálinváros semmiből való felhúzását, a 80 éve befejeződött fővárosi ostromot vagy éppen a Matuska Szilveszter-féle biatorbágyi merényletet. Kapu Tibor űrutazása kapcsán pedig a magyar űrkultuszra is visszatekintettünk.

Szerzői írásaink is gyarapodtak: Szálinger Balázs a „valamivel pózolás” művészetét zenésítette meg, Háy János az elrugaszkodást megfagyasztó pillanatképekből inspirálódott, Dejcsics Konrád bencés szerzetes pedig a piros szín tanúságáról írt húsvét alkalmából.

Szakértői írásainkban Bereczky Ákos mikromobilitási szakember Pap Zsigmond közlekedésmérnökkel közösen a fővárosi buszozás 110 éves történetét elevenítette fel, Szövényi Anna építészmérnökkel pedig a Budapest közepén „tátongó” lakatlan terület kialakulását járták körbe. Szabados Gábor sportközgazdász a futball útját festette meg, hogyan lett a romantikus hőskorból kőkemény üzlet. Zubreczki Dávid az Ördög-árok és az ország legnagyobb tere, az Örs titkait mesélte el. Bemutattuk a Tanácsköztársaság retusált valóságát a Kieselbach Galéria 1919 című kötete kapcsán, amely a korszak propagandafotóit elemzi.

Nyár végén a budapesti Kieselbach Galériában és a kőszegi Fortepan Fotógalériában élőben is lehetett válogatást látni a Fortepan ABC című könyv anyagából, amelyben Tamási Miklós Forepan alapító-szerkesztő olyan számára érdekes képekről ír, amelyeken valamilyen szöveg olvasható.

Zárásként pedig jöjjön a mi szubjektív válogatásunk: 30 kedvenc felvételünk a 2025-ben feltöltött képek közül.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Eötvös Loránd | Levéltári jelzet: MMKM TTFGY 2019.1. / Fortepan Eötvös Loránd két lányával, Rolandával és Ilonával (sötét ruhában) és egy ismerősükkel teniszezés közben a pusztaszentlőrinci Eötvös-villában.
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Eötvös Loránd | Levéltári jelzet: MMKM TTFGY 2019.1. / Fortepan
SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye / Eötvös Loránd / Fortepan Kilátás a Magyar Tudományos Akadémia épületéből az épülő Parlament felé, jobbra az Akadémia utca 1894-ben.
Brogyáni Jenő / Fortepan Teniszezők Versecen 1901-ben.
Kieselbach Galéria / Tolnai Világlapja / Harsányi Gyula / Fortepan A Milleniumi emlékműről leemelt királyszobrok 1919. április 9. körül.
Urbánné dr. Lux Judit / Lux Gyula / Fortepan 1925.
Fejér Csaba–Kindert Piroska / Fortepan 1929.
Kinszki Imre / Fortepan A Friss Újságra várakozók a lap kiadóhivatalánál, a budapesti Nagymező utca 3. előtt 1932-ben.
Akácos Sándor / Fortepan 1936.
Inkey Tibor / Fortepan 1937.
Inkey Tibor / Fortepan A Hősök tere az Eucharisztikus Világkongresszuskor 1938-ban.
Inkey Tibor / Fortepan 1939.
Büki család / Fortepan 1939.
Hajdú Beáta / Fortepan 1943.
Hegedűs Tibor / Fortepan 1946.
Szomolányi József / Fortepan 1953.
Fóti István örökösei / Fortepan Nagy Imre és Maléter Pál kivégzése utáni megemlékezésként a Limmat folyón úszó tutajon magyar diákok állnak díszőrséget Zürichben 1958. június 18-án. Háttérben a Grossmünster (Nagykatedrális).
Török Kálmán / Fortepan 1960.
Szalay János / Fortepan 1961.
Varga Péter / Fortepan 1961.
Szilágyi Lajosné / Fortepan 1967.
Gépész / Fortepan 1968.
Rékai Zsolt / Fortepan 1971.
Budaházi László / Fortepan A Neoton Família koncertje a Kontyfa utcai óvoda tetején, az Újpalotai Napok alkalmával 1978. május 19-én.
Illés Zoltán / Fortepan 1978.
Bozok Imre / Fortepan 1980.
Viszkievicz Ferenc / Fortepan A magyar küldöttség a XII. Világifjúsági Találkozón, Moszkvában a Komszomolszkij proszpekten 1985-ben.
Szebeni András / Fortepan Cserhalmi György színművész felolvassa a március 15-i békés ellenzéki tüntetés szervezői által közösen megfogalmazott 12 pontot a Magyar Televízió székházának főbejárati lépcsőjén, a budapesti Szabadság téren, 1989-ben.
Zenglitzky Zoltán / Fortepan A székelyudvarhelyi Városháza a romániai forradalom idején 1989-ben.

*

A korábbi évek kedvencei: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Összeállította: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/2025-kedvencei

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

