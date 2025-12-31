Így látták fotóriportereink a 2025-ös évet

A választási évhez közeledve, aki tehette, országjárásra indult, fotóriportereink pedig a nyomukba eredtek. Magyar Péter, Orbán Viktor, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is a vidék meghódításába kezdett, igaz, utóbbinak a politikai pályafutása végét is jelentette.

Lassan minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy minden tizedik magyarnak rejtőzik a telefonján egy-egy saját politikusfotó, viszont a nemzetközi sajtót is megjáró képek nem róluk, hanem a budapesti hidakon hömpölygő tömegekről készültek. A betiltott Pride-felvonulást végül Karácsony Gergely jóvoltából szervezték meg, és sokáig úgy tűnt, hogy az Erzsébet híd soha nem fog kiürülni.

Később számháború alakult ki arról, hány embert szólított az utcára a Tisza, hányat a Fidesz október 23-án, majd az év végéhez közeledve a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről kikerült felvételek – és a kormány kommunikációja az ügyben – szintén tömegeket vitt az utcára. A Magyar Péter által szervezett demonstráció résztvevői a Lánchídat megtöltve vonultak végig fáklyákkal a Karmelitához.

Hadházy Ákos egész évben tüntetett: keddenként a gyülekezési jogot korlátozó „technofasiszta törvény” ellen, kétszer pedig Hatvanpusztán tartott tárlatvezetést, hogy felhívja a figyelmet az Orbán Győző tulajdonában lévő birtokra, amelynek környékén zebrákat, antilopokat, de még bölényeket is láthattak a szemfülesek.

Mindezeket áttekintve cikkünk kiemelt képe nem is lehetne találóbb: a magyar zászlót szélesen kihúzó tüntetők menetelnek, ám az esetleges változásokról a tavasszal megalakuló új parlament hozhat majd fontos döntéseket.

Képválogatásunk csak egy szeletet idéz fel a mögöttünk hagyott év legfontosabb közéleti eseményeiből.

Ezúttal 25 képet választottunk ki 2025-ből a 24.hu fotóriportereitől.