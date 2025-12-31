Belföld

Így látták fotóriportereink a 2025-ös évet

Adrián Zoltán / 24.hu
Tüntetők vonulnak a Karmelitához 2025. december 1-jén.
2025. 12. 31. 14:10
Tüntetők vonulnak a Karmelitához 2025. december 1-jén.

Így látták fotóriportereink a 2025-ös évet

2025. 12. 31. 14:10
Hányszor kerülhet kamera elé Németh Szilárd Tusványoson a sátrak között megpihenve? Gondoltuk volna, hogy Hatvanpusztán mesébe illő természetfotó készülhet egy antilopról? Portré egy kárpátaljai férfiról, aki a háború ellenére is Ukrajnában maradt, mert otthona földjébe gyökerezett a lába. És a soha ki nem ürülő Erzsébet híd látványa. 25 képet választottunk ki a 24.hu fotósainak idei terméséből.

A választási évhez közeledve, aki tehette, országjárásra indult, fotóriportereink pedig a nyomukba eredtek. Magyar Péter, Orbán Viktor, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is a vidék meghódításába kezdett, igaz, utóbbinak a politikai pályafutása végét is jelentette.

Lassan minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy minden tizedik magyarnak rejtőzik a telefonján egy-egy saját politikusfotó, viszont a nemzetközi sajtót is megjáró képek nem róluk, hanem a budapesti hidakon hömpölygő tömegekről készültek. A betiltott Pride-felvonulást végül Karácsony Gergely jóvoltából szervezték meg, és sokáig úgy tűnt, hogy az Erzsébet híd soha nem fog kiürülni.

Később számháború alakult ki arról, hány embert szólított az utcára a Tisza, hányat a Fidesz október 23-án, majd az év végéhez közeledve a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről kikerült felvételek – és a kormány kommunikációja az ügyben – szintén tömegeket vitt az utcára. A Magyar Péter által szervezett demonstráció résztvevői a Lánchídat megtöltve vonultak végig fáklyákkal a Karmelitához.

Hadházy Ákos egész évben tüntetett: keddenként a gyülekezési jogot korlátozó „technofasiszta törvény” ellen, kétszer pedig Hatvanpusztán tartott tárlatvezetést, hogy felhívja a figyelmet az Orbán Győző tulajdonában lévő birtokra, amelynek környékén zebrákat, antilopokat, de még bölényeket is láthattak a szemfülesek.

Mindezeket áttekintve cikkünk kiemelt képe nem is lehetne találóbb: a magyar zászlót szélesen kihúzó tüntetők menetelnek, ám az esetleges változásokról a tavasszal megalakuló új parlament hozhat majd fontos döntéseket.

Képválogatásunk csak egy szeletet idéz fel a mögöttünk hagyott év legfontosabb közéleti eseményeiből.

Ezúttal 25 képet választottunk ki 2025-ből a 24.hu fotóriportereitől.

Szajki Bálint / 24.hu A kisbajcsi szarvasmarhatelepről száj-és körömfájásjárvány miatt több leölt marhák egy bábolnai dögkútnál 2025. március 11-én.
Mohos Márton / 24.hu Tüntetés a Pride betiltása és a szabad gyülekezési jog csorbítása ellen 2025. március 25-én. A demonstrációt Hadházy Ákos független képviselő a Ferenciek terére szervezte, ám a tüntetők az este folyamán több hidat is lezártak.
Adrián Zoltán / 24.hu Gyurcsány Ferenc a lakóautós országjárásának fegyverneki állomásán 2025. március 27-én.
Varga Jennifer / 24.hu A 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa temetési szertartása 2025. április 26-án a vatikáni Szent Péter téren.
Mohos Márton / 24.hu Az erdélyi Parajd 2025. június 4-én, ahol a Korond-patak vize a környékbeli nagy esőzések miatt megduzzadt, és elárasztotta a parajdi sóbányát.
Varga Jennifer / 24.hu Mr. Piano, azaz Vágó János a balatonföldvári strand közelében a mozgó zongorájával 2025. június 26-án.
Mohos Márton / 24.hu Februárban Orbán Viktor miniszterelnök azt tanácsolta a Pride szervezőinek, hogy ne bajlódjanak a felvonulás megszervezésével, utalva arra, hogy a kormány az idén 30. alkalommal megrendezendő jogegyenlőségi felvonulás betiltására készül. Ezért még törvényt is módosítottak, ennek ellenére minden korábbinál több ember vett részt a 2025. június 28-án Büszkeség menet néven megtartott eseményen.
Szajki Bálint / 24.hu A Büszkeség menete címen megtartott 30. Budapest Pride felvonulás az Erzsébet téren 2025. június 28-án.
Szajki Bálint / 24.hu Varga Judit egykori igazságügyi minisztert is kihallgatták tanúként Schadl György volt fővégrehajtó és Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár korrupciós perében a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 3-án.
Varga Jennifer / 24.hu Németh Szilárd a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénysorozatán 2025. július 25-én.
Szajki Bálint / 24.hu Karácsony Gergelynek, Budapest főpolgármesterének kihallgatása a Nemzeti Nyomozóiroda központjában 2025. augusztus 1-jén. A kihallgatás idejére a helyszínre szervezett szolidaritási rendezvényt Jámbor András parlamenti képviselő, ám a rendőrség az utolsó pillanatban felülírta a korábban kiadott engedélyt. Karácsonyt a Pride megszervezése miatt gyanúsítottak meg a hatóságok.
Szajki Bálint / 24.hu Az Orbán család, egész pontosan a miniszterelnök 85 éves édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló hatvanpusztai birtok elé szervezett tüntetést Hadházy Ákos 2025. augusztus 2-án. A független országgyűlési képviselő tüntetésbe oltott tárlatvezetésként hirdette meg az eseményt, amelynek során körbejárták a birtokot és Mészáros Lőrinc környező földjeit, ahol antilopokkal is találkoztak.
Varga Jennifer / 24.hu Bő egy hónappal a Földön való landolása után tért haza Magyarországra Kapu Tibor. Az érkezés kapcsán rendezett sajtótájékoztató a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án.
Horváth Júlia / 24.hu Egy orosz rakéta csapódott egy amerikai tulajdonban lévő cég, az elektronikai termékeket összeszerelő Flex Ltd. üzemébe Munkácson. Képünk a támadás után három nappal készült, 2025. augusztus 25-én.
Adrián Zoltán / 24.hu Gyertyagyújtást és megemlékezést tartottak 2025. szeptember 2-án Miskén, ahol meggyilkoltak egy 22 hónapos kislányt.
Adrián Zoltán / 24.hu Hadházy Ákos független képviselő újabb túravezetése az Orbán-birtokhoz és a környező földekhez Hatvanpusztán 2025. szeptember 27-én.
Adrián Zoltán / 24.hu Orbán Viktor a Kossuth téren tartott beszéde után 2025. október 23-án.
Szajki Bálint / 24.hu Magyar Péter a Tisza Párt Nemzeti Menet néven tartott vonulásos megemlékezésén az Andrássy úton 2025. október 23-án.
Szajki Bálint / 24.hu Magyar Péter az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott  megemlékezésen a Hősök terén mondott beszédet 2025. október 23-án.
Varga Jennifer / 24.hu Kulcsár Edina a Sztárbox Szuperdöntőjében férjével, miután négy menetben összecsapott Gáspár Evelinnel 2025. november 2-án a Riz Levente Sportközpontban.
Szajki Bálint / 24.hu Bemutatták Szoboszlai Dominik labdarúgó viaszfiguráját a budapesti Madame Tussauds múzeumban 2025. november 18-án.
Mohos Márton / 24.hu Dobrev Klára látogatása a nagykanizsai idősek otthonában az országjárása során 2025. november 20-án.
Horváth Júlia / 24.hu A 74 éves Sándor ukrajnai otthona udvarában, mögötte a hobbiból tartott madarai.
Adrián Zoltán / 24.hu Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli közgyűlést hirdetett 2025. december 1-jére a kelenföldi buszgarázsba. Ezután  demonstrációra várta a budapestieket a Clark Ádám térre. Innen vonult fel a tömeg Orbán Viktor miniszterelnök hivatala, a Karmelita elé, ahol a főpolgármester átnyújtotta a fővárosi közgyűlés délutáni döntését. Eszerint a főváros nem tudja egyszerre fizetni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat.
Mohos Márton / 24.hu Magyar Péter tüntetést tartott 2025. december 14-én, amely során a Lánchídon keresztül a Karmelita kolostorhoz és a Sándor-palotához vonultak a Szőlő utcai és más gyermekbántalmazási ügyek miatt.
