Így látták fotóriportereink a 2025-ös évet

Hányszor kerülhet kamera elé Németh Szilárd Tusványoson a sátrak között megpihenve? Gondoltuk volna, hogy Hatvanpusztán mesébe illő természetfotó készülhet egy antilopról? Portré egy kárpátaljai férfiról, aki a háború ellenére is Ukrajnában maradt, mert otthona földjébe gyökerezett a lába. És a soha ki nem ürülő Erzsébet híd látványa. 25 képet választottunk ki a 24.hu fotósainak idei terméséből.
Lassan minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy minden tizedik magyarnak rejtőzik a telefonján egy-egy saját politikusfotó, viszont a nemzetközi sajtót is megjáró képek nem róluk, hanem a budapesti hidakon hömpölygő tömegekről készültek. A betiltott Pride-felvonulást végül Karácsony Gergely jóvoltából szervezték meg, és sokáig úgy tűnt, hogy az Erzsébet híd soha nem fog kiürülni.
Később számháború alakult ki arról, hány embert szólított az utcára a Tisza, hányat a Fideszoktóber 23-án, majd az év végéhez közeledve a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről kikerült felvételek – és a kormány kommunikációja az ügyben – szintén tömegeket vitt az utcára. A Magyar Péter által szervezett demonstráció résztvevői a Lánchídat megtöltve vonultak végig fáklyákkal a Karmelitához.
Hadházy Ákos egész évben tüntetett: keddenként a gyülekezési jogot korlátozó „technofasiszta törvény” ellen, kétszer pedig Hatvanpusztán tartott tárlatvezetést, hogy felhívja a figyelmet az Orbán Győző tulajdonában lévő birtokra, amelynek környékén zebrákat, antilopokat, de még bölényeket is láthattak a szemfülesek.
Mindezeket áttekintve cikkünk kiemelt képe nem is lehetne találóbb: a magyar zászlót szélesen kihúzó tüntetők menetelnek, ám az esetleges változásokról a tavasszal megalakuló új parlament hozhat majd fontos döntéseket.
Képválogatásunk csak egy szeletet idéz fel a mögöttünk hagyott év legfontosabb közéleti eseményeiből.
Ezúttal 25 képet választottunk ki 2025-ből a 24.hu fotóriportereitől.