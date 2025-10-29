Orbán: Indul a háborúellenes országjárás

Megindítjuk a háborúellenes országjárást – erről posztolt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán, amelyről az MTI számolt be. Aki békét akar, velünk tart. Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye. November 15-én találkozunk – írta a miniszterelnök.

A bejegyzés alatt látható videóban a miniszterelnök kiemelte:

A Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltunk ki a háború ellen és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt!

Ennek azonban ellentmond az Europion felmérése, amely szerint a Fidesz-szavazók alig fele tartja sikeresnek a 2025-ös Békemenetet.

Mindenesetre a kormányfő a videóban hozzátette: a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.

Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást

mondta a kormányfő.

Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háború ellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút. A magyarok a béke oldalán állnak

mondta Orbán Viktor.

A videofelvételt elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy természetesen ő is ott lesz a rendezvényen.

Magyar Péterrel is találkozhatnak

Orbán Viktor már korábban írt arról, hogy a Digitális Polgári Körök országjárásba kezdenek, és Győr után Nyíregyháza (november 29.), Kecskemét (december 6.), Mohács (december 13.), Szeged (december 20.) lesz a helyszín.

Erre a november 8-án az ötödik országjárását elindító Magyar Péter úgy reagált, hogy akkor találkozzanak a megadott helyszíneken és időpontokban, bár akkor még nem volt egyértelmű, hogy a kormányfő egyáltalán ott lesz-e a DPK-eseményeken.

A Tisza elnöke rámutatott arra is, hogy míg a kormánypárti országjárás zártkörű lesz és csak regisztrációval lehet részt venni rajta, a tiszás eseményeken nem lesz ilyen korlátozás.