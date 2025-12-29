időjárás
Időjárás: már érkezik az újabb hidegfront Skandinávia felől

2025. 12. 29. 16:04
Északnyugati irányból hatalmas kiterjedésű anticiklon nyúlik szárazföldünk nagy része fölé, amely többfelé okoz fagyos éjszakákat, hűvös nappalokat. Az éjszaka képződő, terjeszkedő köd, valamint rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, máshol nagyrészt napos az idő. A magas nyomású zóna keleti peremén frontok vonulnak, a nálunk is szeles időjárást okozó, mostanra már okkludálódott front a Fekete-tengert is elhagyta, de nyomában már érkezik is a következő markáns hidegfront, amely jelenleg Skandináviában okoz havazást, havas esőt, esőt.

Eközben az Ibériai-félsziget térségében ciklon tevékenykedik, Spanyolország keleti, délkeleti tájain a zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kíséri. A Kárpát-medencét éjszaka hidegfront szakadozott felhőzete éri el, amelyből hózáporok is kialakulhatnak.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig

Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki. Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +5 fok között alakul. (MTI)

