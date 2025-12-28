Megvan, mikor indulhatnak újra a vonatok a magyarkúti baleset után

A balassagyarmati vasútvonalon a Vác és Diósjenő közötti szakasz helyreállítása befejeződött, megkezdődött a próbafutás, és január 3-án újraindulhat rajta a vonatközlekedés – olvasható a MÁV közleményében.

Mint ismert, a 75-ös számú vasútvonalon Magyarkútnál szeptemberben – az esőzések által alámosott pályán – kisiklott egy motorvonat. A balesetben ketten sérültek meg, mindketten a MÁV dolgozói, az utasoknak nem esett bajuk.

A MÁV friss közleményben jelzik, hogy a „balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújítása” megtörténhet. Ezen kívül folytatódik a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz „emelt szintű karbantartása” – ez egészen február elejéig tart majd.

Mindez azt jelenti, hogy az utasoknak január 3-ától, szombattól Vác és Diósjenő között már nem kell MÁV-buszokat igénybe venniük, visszatér a korábban megszokott alapmenetrend szerinti forgalom. Mint írják, a Vác–Diósjenő szakaszon a munkálatok jelentős részével végeztek már karácsony előtt, ezt követően pedig mérővonattal ellenőrizték a pályát és a biztosítóberendezést is.

Jelenleg egy néhány napos tesztüzem zajlik péntekig, ekkor több kocsiból álló Bz motorkocsival – utasok nélkül – tesztelik az elkészült szakaszt, hogy meggyőződjenek arról: az engedélyezett pályasebességgel minden tekintetben biztonságos és megbízható a felújított vonal.

A Diósjenőtől északra lévő szakaszon – Drégelypalánkon át Balassagyarmatig – továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend, mivel a buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5–10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

Az elvégzett munkálatokról a MÁV azt írta: a Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat vonalon – szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújítják a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek „nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.”

2026. január 3-tól az adott kisebb szakaszon „jobb és gyorsabb vasúti pályán várjuk vissza utasainkat a 75-ös vasútvonalra, ahol a menetidő rövidebb, az utazás pedig a szó szoros és átvitt értelmében is zökkenőmentesebb lesz, mint a közelmúltban.”