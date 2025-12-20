Nem árulta el a pécsi fideszes jelölt, hogy fideszes jelölt

A Fidesz pécsi országgyűlési képviselőjelöltje, Cziráki Attila olyan kampánykiadványt adott ki, amelyben semmi nem utal arra, hogy a Fidesz őt indítja majd a 2026-os választáson – vette észre a Telex.

A négyoldalas szórólapon nincsenek pártlogók, sőt, még a Czirákival közös fotón látható Lázár János nevét sem írták le, de hasonlóan járt a kormánypárt választókerületi elnöke, Őri László is. A kampánykiadványában közös fotón szerepel Péterffy Attila ellenzéki polgármesterrel is, ezért a Telex megkereste a városvezetőt, aki elhatárolódott a kiadványtól. „Nem járultam hozzá, hogy egy ilyen kampánykiadványban szerepeljek” – írta a Telexnek.

Később egy Facebook-bejegyzésben is reagált: azt emelte ki, hogy a fotó azt a benyomást keltheti, mintha támogatná Czirákit, aki a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora, a Fidesz önkormányzati képviselője a városban. A kampánykiadványban azt írták a fotóhoz: „Péterffy Attila is elkötelezett az új Szív- és Érgyógyászati Centrum mellett”. A polgármester azonban leszögezte: az intézmény létrehozását támogatja ugyan, ám a kormánypárti önkormányzati képviselő személyét nem.

A Telex szerint Cziráki Attiláról már hónapok óta sejteni lehet, hogy a Fidesz őt indíthatja a pécsi, Baranya 1-es választókerületben, ahol 2014 óta nem tudott a kormánypárt választást nyerni. Augusztusban a lap megkeresésére Cziráki azt írta, nincs ilyen ambíciója, a napi munkára, illetve egy új szívcentrum létrehozására koncentrál. Múlt héten a kormánypártokhoz köthető ismert pécsiek kérték fel a professzort, hogy induljon a választáson, majd a pécsi Fidesz támogatását is megkapta.

A történteket az magyarázhatja, hogy Cziráki hivatalosan még nem a párt jelöltje, hiszen a jelöltekről a végső döntést majd a Fidesz országos választmánya hozza meg januárban. A kiadványról a Telex több kérdést is küldött a politikusnak, egyelőre nem érkezett válasz.

A pécsi 1-es választókörzetben 2022-ben a fideszes Kővári János alulmaradt Mellár Tamással szemben, így várható volt, hogy a kormánypárt jelöltet cserél 2026-ra. Sokáig a választókerületi elnök, a 43 éves Őri László, a megyei önkormányzat elnöke tűnt a legesélyesebb kihívónak, végül a jelek szerint Cziráki kapta meg a lehetőséget a párttól.