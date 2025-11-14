Orbán az Európai Bírósághoz fordul

2027-től nem lehet az Európai Unióba orosz olajat behozni. Mit ér az amerikai mentesség, ha az Európai Uniótól nem kapjuk meg ugyanazt? – kérdezte a műsorvezető.

A miniszterelnök szerint két csatatér volt eddig rezsivédelem ügyében. Az amerikai frontvonatalt konszolidálták, de a brüsszeliekkel még meg kell harcolni. Orbán szerint mivel az összes orosz energiával kapcsolatos szankciót megvétózta, Brüsszelben most azt találták ki, hogy ez – az orosz energiabehozatal tilalma – nem szankció lesz hanem kereskedelempolitikai döntés lesz, és ehhez már elég lesz a többség, nem kell egyhangúság. Orbán azt mondta, ez nyílt megsértése az európai jognak, a jogállamiságnak.

Természetesen perelünk, nem törődünk bele, több fajta eszközzel harcolok a brüsszeli frontvonalban a magyar rezsiért

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az ügyben az Európai Bírósághoz fordul.