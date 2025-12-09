Brüsszel reagált Orbán Viktor lázadására

Orbán Viktor néhány órán belül többször reagált az Európai Unió új migrációs paktumára. Kedd reggel közösségi oldalán azt írta: Brüsszel a döntésével „új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen”. A kormányfő szerint az Európai Bizottság azt állítja, hogy Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, ami

már önmagában bicskanyitogató,

a valóságtól teljesen elrugaszkodott állítás. Megismételte: Magyarország „egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek”, a legújabb brüsszeli döntésjúliustól írná elő Magyarországnak, hogy vagy átvesz migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.

A kormányfő azt írta: amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a döntést nem hajtják végre. Hozzátette: az áprilisi választáson a magyaroknak dönteniük kell: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett.

Orbán Viktor erről beszélt az állami médiának is az Isztambulból Budapestre tartó repülőn, miután néhány órával korábban a Facebookon azt írta, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit.

Lázadás indul!

Szerinte az, ami most történt, teljesen új fejezet a migráció történetében.

Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. Azt döntötte az unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat.

Hétfőn az uniós tagállamok belügyminiszterei megegyeztek a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról, amely az Európai Unió (EU) migrációs és menekültpolitikájának központi eleme. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta: a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett rá: az elfogadott szabályok több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogyan járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell, annak pedig örül, hogy a hétfőn elfogadott migrációs előírások felét a magyar kormány is támogatta.