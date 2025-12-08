Három stratégiai jelentőségű megállapodást jelentett be a 4iG Törökország meghatározó védelmi és befektetési vállalataival – írja a Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn bejelentett megállapodásokról a Magyar Nemzet.

A lap azt írta, hogy a török Nurol Makinával kötött a stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4×4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán – a Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın járműcsalád magyarországi verziója – NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között kötött létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg – közölték.

Az Aselsan és a 4iG SDT által aláírt előzetes megállapodás egy magyarországi vegyesvállalat létrehozását készíti elő közös projektek megvalósítására. A közös vállalat alapításával a partnerek célja, hogy új központot létesítsenek Magyarországon védelmi kommunikációs rendszerek – a távirányítású fegyverállomások (RCWS), drónelhárító és légvédelmi megoldások és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – fejlesztésére, gyártására és értékesítésére. Az együttműködés a jövőben lehetőséget teremthet további közös védelmi ipari üzleti projektek megvalósítására is. Az Aselsan Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata, amely több évtizedes tapasztalattal rendelkezik többek között az elektronikus hadviselési és kommunikációs rendszerek, a légvédelmi és drónelhárító megoldások, valamint a radarok és hírszerző rendszerek fejlesztése és gyártása területén. Az Aselsan korszerű technológiáival számos NATO- és nemzetközi piacon jelen van, termékei a védelmi, biztonsági és ipari alkalmazások széles körét fedik le.

Meggyőződésem, hogy ezek az együttműködések stabil hátteret biztosítanak a magyar védelmi technológiai iparág fejlődéséhez és régiós szerepének megerősödéséhez

– idézték Sárhegyi Istvánt, a 4iG SDT vezérigazgatóját.

A 4iG Group és a TWF International Investments közötti együttműködés a felek több ágazatban megvalósuló stratégiai partnerségének előkészítését célozza. A megállapodás olyan területekre terjed ki, mint a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, az energetika. A partnerek célja olyan kölcsönös befektetések és közös projektek előkészítése, amelyek a magyar és török gazdaság stratégiai szektorait erősíthetik a jövőben. A TWF International Investments a Török Állami Vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalata. A vállalat globális fókuszú működésével elsősorban nagy volumenű, hosszú távú értékteremtést támogató befektetésekben és együttműködésekben vesz részt.

Orbán Viktor miniszterelnök és kísérete hétfőn tett hivatalos látogatást Isztambulban, ahol megtartották a magyar-török közös konzultációs mechanizmus első ülését. A török elnök szerint a védelmi ipar területén konkrét projektekről beszéltek a tárgyaló felek, ezen a területen kereskedelem és befektetés is szóba került, de számos projekt van még függőben. Recep Tayyip Erdogan török elnök ugyanakkor a találkozót követő közös sajtótájékoztatón figyelmeztetett: