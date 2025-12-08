Orbán Viktor vasárnap több miniszterével Isztambulba utazott, ahol a magyar–török közös konzultációs mechanizmus részeként Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is tárgyal majd. Az Orbán-delegációt külföldi útjára ismét elkísérték megafonos influenszerek, akik folyamatosan ontják a közösségi médiában a tartalmat (az például Deák Dániel videójából derült ki, hogy a kormánytagok Erdogan meghívására érkeztek Törökországba).

A Telex megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot (KTK) arról, hogy a megafonos Bohár Dániel milyen minőségben kísérte el Orbánékat, ki fizette az utazását, illetve kap-e pénzt a munkájáért a kormánytól. A KTK válasza szerint a miniszterelnököt fontosabb külföldi útjaira rendszeresen elkísérik újságírók, digitális tartalomkészítők, ami szerintük nemzetközi szinten bevett gyakorlat.

A sajtókíséret tagjai az utazásukhoz kapcsolódó költségeket maguk fizetik. Bohár Dániel esetében most is munkáltatója, a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. volt a költségviselő

– írta a KTK, hozzátéve, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a sajtókíséret tagjaival nem köt szerződést. „Amennyiben arra kíváncsiak, Bohár Dániel milyen munkát végzett az isztambuli tárgyalások során, javasoljuk, hogy kövessék tudósításait a nap folyamán” – fogalmaztak.