Mutatjuk, milyen olcsó árakkal várja a vásárlókat az első magyar Basket Plusz üzlet

Szerdán megnyitotta első üzletét hazánkban az „orosz Lidl”: az első magyarországi egység Basket Plusz Diszkont Áruház néven a XVIII. kerületi Besence utcában található. A Blikk megnézte, hogy milyen árakkal várta az áruház a vásárlókat az első napon.

Emlékeztetőül: a magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt. A Mere Magyarországon nem Mere néven jelenik meg, hanem Basket Plusz Diszkont Áruház névre keresztelve, a névváltás okáról továbbra sincs hivatalos közlés, de a cégdokumentumokból egyértelműen látszik, hogy a Mereként bejegyzett üzlet és a Basket Plusz Diszkont Áruház ugyanazon a címen, ugyanazon a helyrajzi számon szerepel.

A Blikk szerint jobban hasonlít raktárra a Basket Plusz, mint üzletre, de ettől még áttekinthető.

Mutatjuk az árakat

Friss árut, például zöldséget, gyümölcsöt, tojást, tejterméket nem lehet kapni, de háztartási cikkeket, tisztító- és tisztálkodószereket, néhány ruhaneműt, játékokat lehet találni.

A cikk szerint a vásárlók hangosan csodálkoztak az alacsony árakon.

A 10 darabos, 135 literes szemetes zsák 328 forint,

a 30 darabos tisztasági betét 241 forint,

férfi alsónadrágot lehet kapni 449 forintért,

5,65 literes német mosógélt 1729 forintért vásárolhatunk, míg

500 ml-es sampont és hajbalzsamot 399,

5 literes folyékony szappant pedig 1403 forintért.

A Blikk beszámolója szerint a mélyhűtött pultokban zömében 1 kilogrammos csomagolásban találhatók a termékek, itt az alábbi árakkal is találkozhatunk:

csirkemell 1561 Ft/kg,

csirkeleveshús 600 Ft/kg,

csirkeszárny 774 Ft/kg,

csirkecomb 793 Ft/kg.

Az alkohol nem az erősségük

Az üzemeltető TS Retail Kft. jogásza a lap kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a termékek egy részét hazai kistermelőktől veszik közvetlenül, ezért is tudnak olcsók lenni. Egyúttal jelezte:

Komoly elvárás a beszerzők felé, hogy kizárólag olyan árut hozhatnak, amit az üzlet hasznával együtt minimum 20 százalékkal olcsóbban tudunk értékesíteni bármelyik hazai üzletnél. A Basket Plusz elnevezés is arra utal, hogy akár még egy kosarat tele lehet pakolni ugyanazért az árért, amit más üzletben fizetnének. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a hazai kistermelők például közvetlenül tudnak szállítani, tehát kimaradnak a disztribútorok.

A Blikk szerint alkoholból szűkös a kínálat: kétféle vodkát árulnak, 1490 forint egy liter, sörből szintén egy fajta kapható, 4 százalékos Princebeer 232 forintért, borból pedig kétliteres áll a rendelkezésre, 832 forintos áron.