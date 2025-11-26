időjárásesőősz
Eddig kell még elviselni az esőt

2025. 11. 26. 06:17
Szerdán általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások, írja a kiderül.hu.

A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet.

Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések.A

legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére -1 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet.

