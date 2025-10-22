Belföld

Telex: Vizsgálat indult egy rendőr ellen, mert a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendit a kaposvári kapitányságon

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 10. 22. 13:53
Függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt, akit előtte a rendőrségen gyanúsítottként hallgattak ki – tudta meg a Telex rendőrségi forrásból.

Ruszin-Szendi Romuluszt október 16-án hallgatták ki gyanúsítottként a kaposvári rendőrkapitányságon azért, mert Kötcsén meglökte a Mandiner munkatársát. A Tisza Párt politikusa ellen garázdaság vétsége miatt indult eljárás.

A Telex cikke szerint az ezredes azért a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendit, mert a főbejáratnál a volt vezérkari főnököt a propagandasajtó várta.

