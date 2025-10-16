Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt Kaposváron

Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt szakértőjét a kaposvári rendőrkapitányságon, amiatt, mert Kötcsén meglökte a kormánypárti Mandiner munkatársát, írta a Magyar Nemzet.

A volt vezérkari főnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy ócska lejáratókampány zajlik ellene, amit szerinte az is jelez, hogy az egyik vidéki rendőrkapitányságon kellett megjelennie, ahol a Hír TV stábja már várt rá. Ruszin-Szendi állítása szerint kevesebb mint két hét alatt ez már az ötödik eljárás, amiben meghallgatták.

„De engem nem kell félteni, voltam már éles bevetésen, nem pont a fideszes janicsároktól fogok megijedni. A rendőr kollégákat viszont sajnálom, méltatlan helyzetbe hozza őket a hatalom azzal, hogy ennek a koncepciós eljárásnak a lefolytatására kényszeríti őket” – írta.