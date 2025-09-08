Baán László arról panaszkodott, hogy megbüntetik a Szépművészetit, mert nem közbeszerzésen vette a 600 milliós El Greco festményt

Újságíróknak szervezett háttérbeszélgetésen jelentette be ma délután Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) várhatóan megbünteti az intézményt, amiért szabálytalanul vásároltak meg az elmúlt öt évben hét nagy értékű festményt

– írta Facebook-oldalán az esemény után Zsuppán András, a Válasz Online munkatársa.

A múzeum átvilágítását végző Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) júniusban vonta be a problémásnak tartott műtárgybeszerzések átvilágításába a KDB-t. Egy 2014-es uniós irányelv szerint ugyanis az EU-s közbeszerzési értékhatár, jelenleg 220 ezer euró egyedi érték fölött közbeszerzési eljárás keretében kellene műtárgyakat vásárolni.

Ez a szabály az alulfinanszírozott múzeumok esetében általában nem okoz problémát, a Szépművészeti Múzeum viszont az elmúlt években is vásárolt értékes műtárgyakat, nem is keveset: öt év alatt csaknem ezer darabot.

A többségüket aukción, amivel az ÁSZ-nak sincs baja, volt viszont hét olyan festmény, amit kereskedőtől vagy magánszemélytől vettek meg, az értékhatár fölötti áron. A hét kifogásolt vásárlás összesen 1,5 milliárdos értéket tesz ki, ebből körülbelül 600 millió egy El Greco kép vételára volt.

El Greco Gonzaga Alajos portréját 2022-ben a MOL – Új Európa Alapítvány vette meg a Christie’s aukciósház árverésén 3,6 millió dollárért, és a múzeum részletekben fizette ki a vételárat az alapítványnak, hogy ténylegesen köztulajdonba kerüljön.

Az ÁSZ nem tartotta a vásárlásokat túlárazottnak vagy indokolatlannak, problémájuk a közbeszerzés hiányával volt.

Az újságíró azt írta: Baán László szerint az elvárás teljes mértékben életszerűtlen, és arra ösztökéli a múzeumokat, hogy minden esetben egy fals színjátékot folytassanak le.

Szabályosan ugyanis úgy lehetne ezek szerint értékes műtárgyakat vásárolni, hogy megállapodnak az eladóval az árban (ahogy eddig is tették), majd kiírnának egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, és ezután írnák alá a szerződést a vásárlásról.

Nemcsak azért nem, mert abszurd, hanem ténylegesen is károkat okozna ez az eljárás. A műtárgypiacon az ilyen értékes darabokért ugyanis nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek, és kimondott versenyhátrányt jelent, ha a múzeumoknak lassú és bürokratikus, lényegében fiktív közbeszerzéseket kell lebonyolítaniuk.

Egy ilyen közbeszerzési eljárás két-három hónapig is eltarthat. Ezen már simán elúszhatnak jelentős műtárgyvásárlások

– idézte a főigazgatót a Válasz újságírója.

A KDB még nem állapította meg a büntetés összegét, a Szépművészeti viszont már most a kormányhoz fordult, hogy kezdeményezzék az EU-s irányelv felülvizsgálatát, és mentesítsék a múzeumokat a kötelezettség alól.