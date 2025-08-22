közlönysulyok tamásállampolgárságegyszerűsített honosítás
Magyar Közlöny: egy braziltól is visszavonták állampolgárságát

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 22. 07:53
Mohos Márton / 24.hu
Az államfő ezúttal nyolc ember sorsáról döntött.

Sulyok Tamás köztársasági elnök ismét visszavont több magyar állampolgárságot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. A határozatoknál minden esetben az érintett nevét, születési helyét, idejét tüntetik fel. Az indoklás szerint a jogszabályok megszegésével szerezte magyar állampolgárságát

  • egy 50 éves kárpátaljai nő,
  • egy 35 éves kárpátaljai férfi,
  • egy 38 éves brazil nő,
  • egy 72 éves partiumi nő
  • egy 26 éves ukrán férfi,
  • egy 59 éves szerb nő,
  • egy 54 éves kárpátaljai nő
  • és egy 54 éves vajdasági nő.

A törvény szerint az elnöki határozat közzététele napjától érvényes. A határozatok a törvénynek arra paragrafusára hivatkoznak, amely szerint az állampolgárság visszavonható attól, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával, a hatóságot félrevezetve szerezte meg. A legtöbben vélhetően az egyszerűsített honosítás szabályait játszották ki.

Sulyok Tamás a minap megszüntette egy Nyíregyházán született kisfiú állampolgárságát is, aki éppen tegnap ünnepelte 12. születésnapját. A hivatalosan tőle is azért vonta vissza állampolgárságát, mert azt a  jogszabályok megszegésével szerezte. Noha visszaszorulóban az úgynevezett állampolgárság-biznisz, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban jelezte: az állampolgárság megállapítása a diaszpórában, az egyszerűsített honosítás a Kárpát-medencében volt jellemző. A jelenlegi szabályok szerint egyébként az állampolgárságot csak a megszerzésétől számított húsz éven belül lehet visszavonni.

