Magyar Közlöny: egy braziltól is visszavonták állampolgárságát

Sulyok Tamás köztársasági elnök ismét visszavont több magyar állampolgárságot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. A határozatoknál minden esetben az érintett nevét, születési helyét, idejét tüntetik fel. Az indoklás szerint a jogszabályok megszegésével szerezte magyar állampolgárságát
- egy 50 éves kárpátaljai nő,
- egy 35 éves kárpátaljai férfi,
- egy 38 éves brazil nő,
- egy 72 éves partiumi nő
- egy 26 éves ukrán férfi,
- egy 59 éves szerb nő,
- egy 54 éves kárpátaljai nő
- és egy 54 éves vajdasági nő.
A törvény szerint az elnöki határozat közzététele napjától érvényes. A határozatok a törvénynek arra paragrafusára hivatkoznak, amely szerint az állampolgárság visszavonható attól, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával, a hatóságot félrevezetve szerezte meg. A legtöbben vélhetően az egyszerűsített honosítás szabályait játszották ki.
Sulyok Tamás a minap megszüntette egy Nyíregyházán született kisfiú állampolgárságát is, aki éppen tegnap ünnepelte 12. születésnapját. A hivatalosan tőle is azért vonta vissza állampolgárságát, mert azt a jogszabályok megszegésével szerezte. Noha visszaszorulóban az úgynevezett állampolgárság-biznisz, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban jelezte: az állampolgárság megállapítása a diaszpórában, az egyszerűsített honosítás a Kárpát-medencében volt jellemző. A jelenlegi szabályok szerint egyébként az állampolgárságot csak a megszerzésétől számított húsz éven belül lehet visszavonni.