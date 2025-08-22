Magyar Közlöny: egy braziltól is visszavonták állampolgárságát

Sulyok Tamás köztársasági elnök ismét visszavont több magyar állampolgárságot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. A határozatoknál minden esetben az érintett nevét, születési helyét, idejét tüntetik fel. Az indoklás szerint a jogszabályok megszegésével szerezte magyar állampolgárságát

egy 50 éves kárpátaljai nő,

egy 35 éves kárpátaljai férfi,

egy 38 éves brazil nő,

egy 72 éves partiumi nő

egy 26 éves ukrán férfi,

egy 59 éves szerb nő,

egy 54 éves kárpátaljai nő

és egy 54 éves vajdasági nő.

A törvény szerint az elnöki határozat közzététele napjától érvényes. A határozatok a törvénynek arra paragrafusára hivatkoznak, amely szerint az állampolgárság visszavonható attól, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával, a hatóságot félrevezetve szerezte meg. A legtöbben vélhetően az egyszerűsített honosítás szabályait játszották ki.

Sulyok Tamás a minap megszüntette egy Nyíregyházán született kisfiú állampolgárságát is, aki éppen tegnap ünnepelte 12. születésnapját. A hivatalosan tőle is azért vonta vissza állampolgárságát, mert azt a jogszabályok megszegésével szerezte. Noha visszaszorulóban az úgynevezett állampolgárság-biznisz, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban jelezte: az állampolgárság megállapítása a diaszpórában, az egyszerűsített honosítás a Kárpát-medencében volt jellemző. A jelenlegi szabályok szerint egyébként az állampolgárságot csak a megszerzésétől számított húsz éven belül lehet visszavonni.