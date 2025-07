Orbán: A feleségem mondta, hogy ne engedjünk be egyetlen migránst se

Cikkünk frissül!

Majd amikor visszajön Kapu Tibor mindenki azt fogja gondolni, hogy ez igen, ez nagy dolog volt.

– mondta Orbán Viktor Kapu Tibor űrutazásával kapcsolatban. Merthogy Lentulai Krisztián újságíró azzal kezdte, hogy a magyarok még az űrutazásban is megosztottak, és pártpolitikai alapon ítélkeznek. Orbán szerint viszont nem a politika tehet erről, hanem mi magyarok ilyenek vagyunk. „Nekünk magyaroknak nehezen megy egyet mondani és gondolni.” Majd hozzátette: szerinte az egy releváns kérdés, hogy akkor ennek most mi értelme is van, mi értelme pénzt áldozni erre. A miniszterelnök szerint az is fontos, hogy egy ország hogyan gondolkodik magáról, hogy elhiszi-e azt, hogy egy ilyen nagy mértékű dologra is képes. Orbán azt látja, hogy az ő oldalukon inkább olyan emberek vannak, akik azt mondják, hogy a magyarok bármire képesek.

Diogo Jota és testvérének halála is szóba került.

Meglepődtem saját magamon. Arra gondoltam, szegény édesanyjuk, csoda, hogy meg nem bolondul. Két gyerek egy pillanat alatt így elmegy. Arra jöttem rá, hogy miután rendszeresen nézem Szoboszlai meccseit, a dolog személyes lett. Mintha ismerném. Ami egy furcsa dolog. Személyes veszteségként éli meg az ember.

Majd rátértek a politikára és Kéri Lászlóra, akinek kritikáival kapcsolatban azt mondta: a tanár-diák viszony ilyen, felnőttek, és nem mindenben tetszenek egykori tanáraiknak. Orbán azt mondja, hogy

gondolkodásban radikális, de cselekvésben mértéktartó.

Hozzátette: nem kristálygömbje van, hanem meg lát olyan dolgokat előre, amit más el sem tud képzelni. A migrációt hozta fel példának, majd azt mondta, hogy igazából az igazi érdem nem az övé.

A feleségem kint volt a határon, a migránsok között. Hazajött és azt mondta, szedd össze magad és ne engedj be egyet se. Csak fiatal férfiak.

Megjegyezte, hogy felesége intellektuálisan egy jobb képességű ember, mint ő.

Ezután visszaugrunk az időben, 2009-re. Orbán szerint, amit akkor ígértek, azt megcsinálták. De olyan, hogy valami nem lehetne jobb, olyan nincs.

Orbán azt mondja, az jó, hogy ráunnak a kormányra. De oda kell eljutni, hogy függetlenül attól, hogy milyen kormány van, a dolgok rendben mennek. Belgiumban 180 napig nincs kormány, fel sem tűnik. Orbán szerint nálunk nem ez van.

A politika olyan, mint a rögbi. Futsz és közben kell verekedni

– jegyezte meg.