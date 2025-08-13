Mentőben szülte meg a kislányát egy nő Debrecenben

Mentőautóban adott életet születendő gyermekének egy anya júliusban Debrecenben. A szülő a minap levélben köszönte meg a két mentőegységnek, hogy segítettek a szülés levezetésében. Az RTL Híradó riportja szerint a szülés kalandos volt.

Az anya azt írta, a kórházba már nem jutottak el, félreállva az út szélén született meg a kislánya.

A nő a beszámoló szerint egyedül volt otthon, amikor erősödtek a fájásai és szivárogni kezdett a magzatvíz. A mentők perceken belül megérkeztek. Miután a lakásban megvizsgálták a kismamát, lekísérték a lépcsőházból, mentőautóba ültették, de néhány méter után, meg kellett állniuk a parkolóban, ugyanis megindult a szülés. Az apa egész végig a kórházban várta, mikor érkeznek meg a mentők a kórházba a vajúdó párjával.

Az egyik mentős azt mondta, megtisztelő feladat és egyben igazi kihívás volt levezényelni a szülést a mentőautóban. Elmondása szerint a kiérkezésük után mindössze két órán belül világra segítették az egészséges kislányt. A két mentőápolóhoz a mentőautó vezetője is csatlakozott, hogy segítsen az újszülöttel.