Hőség: csaknem az egész országra riasztást adtak ki

Vasárnap is folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat – írja a Kiderül.

Az előrejelzés szerint többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható.

Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Mint a Hungaromet írja, továbbra is csaknem az egész országra figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt.

Vasárnap még az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Csongrád megyében ezért harmadfokú, piros figyelmeztetést adtak ki a 29 fok feletti napi középhőmérséklet miatt.

A délutáni, esti órákban egy hidegfront hatására az északkeleti illetve a nyugati határszél közelében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar viharos (60-75 km/h) széllökés kíséretében.