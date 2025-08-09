m1balesettorlódásforgalmi dugó
Belföld

Baleset az M1-esen: kamion szakította át a szalagkorlátot

24.hu
24.hu
2025. 08. 09. 10:42
24.hu

Baleset lassítja a közlekedést az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot – írja az MTI a katasztrófavédelem közleménye alapján. Mindkét irányban korlátozásra kell számítani.

A kamion az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon szakította át a belső szalagkorlátot. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé vezető pályatestre is átszóródott. A Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom. Az Útinform tájékoztatása szerint 3 kilométeres a torlódás mind a két oldalon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol
Zalaegerszegi díler buktatta le a budapesti droglabort
Nobel-békedíjra terjesztik fel Donald Trumpot
Magyar Péter: Megemelem a kalapom azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik