Baleset az M1-esen: kamion szakította át a szalagkorlátot

Baleset lassítja a közlekedést az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot – írja az MTI a katasztrófavédelem közleménye alapján. Mindkét irányban korlátozásra kell számítani.

A kamion az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon szakította át a belső szalagkorlátot. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé vezető pályatestre is átszóródott. A Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom. Az Útinform tájékoztatása szerint 3 kilométeres a torlódás mind a két oldalon.