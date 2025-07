Népszava: Nem minden négygyerekes anya kapja meg az adómentességet

A négy- vagy többgyerekes édesanyáknak évek óta nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Azonban váratlan fordulat révén (miközben az adómentességet fokozatosan kiterjesztik a három- és kétgyerekes anyákra is) egy friss törvénymódosítással szűkítették az adómentesség igénybevételének feltételeit – vette észre a Népszava. A június 19-én kihirdetett jogszabály szerint már csak az tekinthető ugyanis jogosultnak, aki az 1998. évi családtámogatási törvény alapján kapott legalább 12 éven át családi pótlékot négy vagy több gyermek után. Ez viszont kizárja azokat az anyákat, akik még az 1999 előtti szabályok szerint kapták a juttatást, holott a gyermekeik száma és a jogosultsági idő ugyanúgy teljesül – írta a lap.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke, Ruszin Zsolt egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) „elxúrta” a kedvezmény szabályozását, aminek következtében számos idősebb édesanya elesik a támogatástól.

Hogy mit jelent ez?

Az érintett édesanyák már a 2025. júliusban megszerzett jövedelmük után is szja-t kötelesek fizetni. Ha nem módosítják a kedvezményre vonatkozó nyilatkozatukat, a téves adómentesség miatt különbözeti bírság is vár rájuk

– hívta fel a figyelmet Ruszin Zsolt, aki szerint ez az eset is azt jelzi, hogy nincs meg a kellő szakértelem a gazdasági tárcánál, így például a frissen kinevezett adóügyi államtitkárnak (akit Gerlaki Bencének hívnak, a szerk.) nincs adózási szakvégzettsége. Az eredeti szándék és a normaszöveg ugyanis nincs összhangban, amely szerint az érintett anyák (idén októbertől a háromgyerekesek is, jövőre pedig már a kétgyerekes is) élethosszig tartó adómentességben részesülnek.