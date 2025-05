Fordulat: Orbán Viktor és Rogán Antal is a nevére vette az „átláthatósági” törvényt

Múlt kedden éjfél előtt nyújtotta be a fideszes Halász János az „átláthatóságinak” nevezett törvényt, amely megszavazása esetén súlyosan érinti a magyar független sajtó és a civiltársadalom jelentős részét. A törvényről részletesen írtunk itt, az ellene szóló tüntetésről itt tudósítottunk, Halász Jánost pedig itt próbáltuk meg érdemi indoklásra bírni, eredménytelenül.

A törvényjavaslatot eredetileg egyedül nyújtotta be Halász János, azonban a mai napon módosult a beterjesztők névsora: Orbán Viktor, Rogán Antal és Semjén Zsolt is a benyújtók közt van, ahogy több tucatnyi fideszes politikus.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója azt mondta a törvényről: “túl azon, hogy jogilag értelmezhetetlen, a mögötte meghúzódó förtelmes szándék az igazán megrendítő. Nem rendelkezik a jog méltóságával és minőségével, ez puszta düh, gonosz szándék és rosszindulat. Az igazi veszélye abban rejlik, hogy ez valójában nem a Lex Lánczi, hanem a bárki ellen, bármiért, bármikor törvény. Nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak.”

A parlament igazságügyi bizottsága hétfő délelőtt tárgysorozatba vette „a közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslatot. A bizottság e döntésével a múlt héten Halász János fideszes képviselő által szerdára virradóra egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat máris a parlament plenáris ülése elé kerülhet. Az Országgyűlés előzetes napirendje szerint az általános vita kedden lesz, június 10-én pedig szavazhatnak is róla. Pócs János fideszes képviselő vasárnap viszont azt mondta, hogy kivételes eljárásban már a héten dönthetnek a képviselők.

Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője szerint viszont a törvényjavaslat célja, hogy ellehetetlenítsék a kormánnyal kritikus sajtót és civil szervezeteket. Szerinte a Fidesz a magyar nemzettel azonosítja magát, és aki nem ért egyet velük, azt egészen egyszerűen el akarják pusztítani. Az ellenzéki képviselő azt mondta, tragédiának tartja, hogy politikai célokra használnak fel állami intézményeket.

„Ellehetetleníteni, eltiporni mindenkit, aki mást gondol” – fogalmazott a törvényjavaslat céljáról. Szerinte az önkényuralmi rendszerekkel ellentétben nem egyszerűen betiltják a médiumokat és civil szervezeteket, hanem adminisztratív terhekkel, listázással és a támogatások megszüntetésével ellehetetlenítik őket. A DK politikusa arról is beszélt, hogy a kormány az elmúlt tizenöt évben nem garantálta az átláthatóságot, és ezért is hamis a javaslat címében erre hivatkozni. Sebián-Petrovszki nem zárta ki, hogy később a pártok ellen is felhasználhatják az ellehetetlenítési törvényt, amit a DK nem támogat.

Szabó Szabolcs a 2017-es civiltörvényt idézte fel a vitában, amit az Európai Unió Bírósága döntése után megszüntetett az Országgyűlés. A képviselő szerint a mostani javaslat azonban még inkább szembemegy az uniós joggal. Szabó hozzátette, nem számít az Alkotmánybíróság kontrolljára, és putyinista törvénynek nevezte a javaslatot.

Cseh Katalin momentumos képviselő azt mondta, el nem tudja képzelni, hogy az Európai Unió elfogadná ezt „a felháborító törvényt, amely minden uniós jogot és kötelezettséget megsért”.

Miért szeretnék önök ennyire kiirtani a szólásszabadság utolsó bástyáit? Nincs még elég hatalmuk?

– kérdezte Cseh Katalin, aki a Fidesz utolsó, kétségbeesett kapálózásának tartja a javaslatot.

Tordai Bence, a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezetője a törvényjavaslat szövegévvel kapcsolatban a jogorvoslati hiányról és a demokratikus vita ellehetetlenítéséről beszélt.