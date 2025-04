Száj- és körömfájás: új szabályok léptek életbe az állattartó telepekre való be- és kilépésnél

Új szabályok léptek életbe az állattartó telepekre történő be- és kilépésnél: Magyarország egész területén valamennyi kereskedelmi célú állattartó telepen kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni

– hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter.

A korlátozás célja az állattenyésztést fenyegető állatjárványok, köztük a ragadós száj- és körömfájás további terjedésének megfékezése. Április 20-tól a telepeknek a létesítmény területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjárműforgalmat teljes körűen kell rögzíteni.

A Nébih honlapja szerint amennyiben az állattartó nem tartja be a határozatban foglaltakat, az illetékes hatóság bírságot szabhat ki. A napló hiánytalan vezetéséért a telepvezető, tartó vagy tulajdonos felel.

Csütörtökön Rábapordányban is megjelent a ragadós száj- és körömfájás vírus, a telepen a szarvasmarhák mellett a sértéseket is leölték. A hazánkban tomboló, páros ujjú patásokat érintő járvány miatt Ausztria után Horvátország is ideiglenes határellenőrzést vezetett be: