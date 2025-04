Betiltották Hadházyék keddre tervezett tüntetését

Tegnap este Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre. A »Kúria« pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát. Tehát mondvacsinált, zagyva indokokkal, politikai megrendelésre TILTOTTÁK BE UGYANAZT a tüntetést, amit egy hete még engedélyeztek. Így most kedden már biztosan nem fogunk tudni bejelentett, a hatalom szerint is legális tüntetést tartani

– írja vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos. Hozzáteszi: „Bevallom, még engem is meglepett kicsit, hogy ennyire félnek ezektől a demonstrációktól. Másképp nem merték volna megtenni, hogy miután négy alkalommal tudomásul vették, most hirtelen tiltott lett az Erzsébet hídon tiltakozni. Emiatt több dolgot át kell gondolni. Lehet, hogy majd még online szavazáson is kikérem az Önök véleményét egy-két fontos dologban.”

Bár a független parlamenti képviselő közlése szerint a jövő keddre meghirdetett tüntetést ezek szerint nem engedélyezték, ő maga mégsem hátrál meg.

Én kedden ötkor ki fogok állni a Ferenciek terére és onnan kisétálok a hídra. Kádár rendszerében három főtől lehetett betiltani egy gyűlést, Orbán már két főtől is fél. Egy főt talán még nem tudnak betiltani…

Hadházy a posztjában közölte azt is: május 1-jére újabb nagygyűlést jelentett be a hídra.