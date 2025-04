Újabb szigorításokat jelentett be a kormány a járvány miatt

Pénteken alakult meg a ragadós száj- és körömfájás fertőzés terjedése miatt az állategészségügyi operatív törzs, szombaton már ülésezett is. Az ott hozott intézkedéseket Nagy István agrárminiszter ismertette a rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Győr-Moson-Sopron vármegyébe nem lehet állatot bevinni. A kivitelnek pedig szigorú szabályai vannak, csak a kijelölt vágóhelyre mehet az állat, máshol tilos megállni vele,

minden telepet a rendőrség ellenőriz Győr-Moson-Sopron vármegyében,

minden telepnek egy kijelölt állatorvosa lesz annak érdekében, hogy az állatorvosok ne vihessék magukkal a vírust,

minden állatkiállítás megrendezését megtiltották,

az állatkert bezárását elrendelték.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint az állategészségügyi operatív törzs úgy határozott, hogy a védekezéshez szükséges minden anyagi és humán erőforrást biztosítani fog, mivel a legfontosabb a járvány megállítása. Így például az állattartók számára egy évre hitelmoratóriumot vezetett be a kormány, ezzel is segítve a munkájukat.

A héten már több óvintézkedést bevezetett a kormány, így a megyében az autósztráda kihajtóknál fertőtlenítő szőnyegeken kell áthajtani a járműveknek, ahogy Rajkától Esztergomig a határátkelőknél is. A szlovák fél szombaton jelentette be, hogy be is zárja a kisebb forgalmú határállomásokat a szlovák-magyar határnál.