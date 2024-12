Jókai utcai házomlás: két és fél év után sem került még át az ügy az ügyészséghez

Két és fél év után sem került még át az ügyészséghez a budapesti Jókai utcában történt házomlás ügye, így egyelőre szó sem lehet büntetőperről – írta a Facebookon a balesetben rendkívül súlyosan megsebesült egykori balerina.

Tóth Nikolett a bejegyzésben arról számolt be, hogy hiába kezdődött meg a rendőrségi nyomozás még aznap, 2022. június 27-én, még úgy sincs előrehaladás, hogy a szakvélemények szerint is több szabálytalanságot követtek el az építkezés során, például nem volt meg minden engedély, ha pedig megvolt, a vállalkozó nem tartotta magát hozzájuk.

A baleset következtében kerekesszékre szoruló fiatal nő hozzátette, hogy nem sikerült a megegyezés a vállalkozóval és annak biztosítójával sem, mert ugyan készült egy szerződés, de nem írták alá és a biztosítási kártérítés – egy kisebb összeget kivéve – elmaradt.

Az érintett vállalkozó hozzáállását abszurdnak tartja Tóth Nikolett, hiszen az például a második világháborúra hárította a felelősséget. Tóth megjegyezte azt is, hogy a polgári peres eljárás is késett, miközben a felek ismét sikertelenül próbáltak megegyezni, most azonban ügyvédjével elindítják az eljárást.