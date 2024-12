Megtörte a csendet a Püspöki Konferencia az egyházi visszaélésekkel kapcsolatban

„Az elmúlt hónapok Egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk” – írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a közleményében, amellyel az egyházon belül az utóbbi hónapokban történt, nagy nyilvánosságot kapott szexuális visszaélésekre reagált.

A Bese Gergő dunavecsei plébános, NER-es sztárpap szeptemberben kiderült ügye óta az egyházon belülről előkerült szexuális visszaélésekre kiemelt figyelem fordult, de mint azt a 444 megjegyzi, eddig a püspökök nem szólaltak meg. Pedig volt, hogy pár hét alatt három gyermekbántalmazással vádolt pap ügye került fényre, kizárólag egy egyházmenyével, a kalocsa-kecskeméti érsekséggel kapcsolatban.

A Katolikus Egyház legmagasabb szintű magyarországi döntéshozó testülete az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos felelősséget részben relativizálva azt írta a közleményben:

A gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csakis egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért Egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A Katolikus Egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásokat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére.

Habár a püspököknek ez az első reakciója az egyházban történt visszaélésekre, Bábel Balázs kalocsai érsek korábban már nyilatkozott a 24.hu-nak az ügyben. „A bizalommal és a hatalom bármely formájával való visszaélés sajnos egyetemes jelenség. Ez azonban legcsekélyebb mértékben sem jelenthet kibúvót bármely intézményrendszer, így a katolikus egyház számára sem” – mondta lapunknak az érsek.

A püspökök a közleményben a papságnak is üzentek: „Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat! Reméljük, hogy a most kezdődő szentév lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára”.