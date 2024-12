444: Visszakerültek a netre a Védelmi Beszerzési Ügynökség ellopott adatai

Visszakerültek a netre a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) ellopott, majd titkosított fájljai – írta a 444.hu. Nemzetbiztonsági szempontból érzékeny anyagokról van szó, védelmi beszerzésekről, belső levelezésekről, a magyar haderő valós képességeiről.

A zsarolók szerint egy terabájtnyi adat van náluk magyar védelmi beszerzésekről, amelyet egy személynek terveznek eladni. Egymillió dollárról indul a licit. Azt írják, a VBÜ nem aggódik az adatai biztonságáért, és nem kíván fizetni a kibervédelmi mulasztásaiért.

November 14-én jelent meg a hír, miszerint az Inc. Ransomware csoportja zsarolóvírus segítségével ellopta a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. anyagait a cég fájlszerveréről, majd titkosította magát a szervert, és ötmillió dollárt követel azért, hogy a dokumentumokat visszaadják. A zsarolók 46 képernyőfotót tettek közzé, hogy bizonyítsák, náluk van az anyag. A fotókon többek között a HM futó szerződéseiben megrendelt és gyártott eszközök leszállított száma – éves bontásban – is megtalálható, és a különféle haditechnikai eszközökre vonatkozóan az elkövetkező évek menetrendjéről is képet kaphat az „olvasó”. Olyan információk váltak nyilvánossá, hogy melyik évben hány raklapnyi légvédelmi rakéta érkezése várható, de látszik a magyar gyártókapacitás is.

November 21-én este azonban az oldalon már nem látszódott a Védelmi Beszerzési Ügynökség mappája. Most azonban már a teljes fájllista elérhető.

A hekkertámadás téma volt kormányinfón is. Gulyás Gergely miniszter elismerte, hogy adatokat szereztek meg, amik között vannak titkosítottak is, de szerinte igazán érzékeny, a honvédelemben katonai struktúrára, felépítésre vonatkozó adatokat nem tartalmazott a nyilvántartás. Az ügyben nyomozás folyik.