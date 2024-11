Magyar Hang: Súlyos katonai titkokat loptak el a Védelmi Beszerzési Ügynökségtől

A Magyar Hang értesülései szerint egy nemzetközi hackercsoport bejuthatott a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire és ötmillió dollárt követelnek azért, hogy az ott talált és általuk zárolt adatokat feloldja, illetve ne hozza nyilvánosságra. Ezzel együtt a darkweben már megjelentek a súlyos katonai titkokat – például a magyar haderő képességeit, e-maileket, munkatársak neveit és hadászati beszerzések adatait – tartalmazó képernyőmentések.

A lap Frész Ferenc informatikai biztonsági szakértő Facebook-bejegyzésére hivatkozik, aki azt állította, hogy az INC Ransomware csoport megtámadta, letöltötte és titkosította a Védelmi Beszerzési Ügynökség teljes fájlszerver-tartalmát, és hogy 2025-ig teljes beszerzési stop van érvényben.

A Magyar Hang felkutatta a hackercsoport oldalát, ahol az látható, hogy a csoport ötmillió dollárt kér a magyar államtól, kérésüket pedig több tucat képernyőfelvételt közzétételével nyomatékosították. A felvételeken a hozzáfért fájlok láthatók, amelyek között e-mailek, könyvelési anyagok, katonai beszerzési listák és beruházási tervek is szerepelnek.

Az INC Ransom egy ötödik generációs zsarolóvírussal támadó nemzetközi csoport, amely elsősorban amerikai és európai nagyvállalatok, illetve kormányzati szervek rendszereit támadja – tette hozzá a lap, és arra is rámutatott, hogy a támadás vélhetően októberben történt. Erre utal a Védelmi Beszerzési Ügynökség hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás is valamilyen informatikai üzemzavarról.

A Magyar Hangnak nyilatkozott egy névtelenséget kérő szakértő, aki szerint a katonai beszerzési információkból könnyen fontos következtetéseket lehet levonni a magyar katonai erőkről, eszközökről és jövőbeli beszerzési tervekről.