Hvg.hu: a légvédelmi rakéták érkezéséről, a magyar gyártókapacitásról is kikerültek adatok a Védelmi Beszerzési Ügynökség feltörésével

A bemutatott dokumentumok alapján a csoport kezében a beszerzések műszaki leírásaitól kezdve az ütemterveken át a szerződéseket tartalmazó mappákig „minden is” megtalálható, ami a beszerzési partnereket és a szövetségeseket is kiszolgáltatott helyzetbe hozza például a piaci és politikai riválisokkal szemben – erről ír a hvg.hu a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ) ért kibertámadással kapcsolatban. Ahogy arról a Magyar Hang cikke alapján beszámoltunk: egy nemzetközi hackercsoport bejuthatott a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire és ötmillió dollárt követelnek azért, hogy az ott talált és általuk zárolt adatokat feloldja, illetve ne hozza nyilvánosságra.

A hvg.hu cikke szerint a zsarolócsoport a műfaj bevett módszere szerint első körben közel 50 fotót publikált, nemcsak a sikeres feltörés tényét bizonyítandó, hanem azért, hogy nyomást gyakoroljon a megtámadott félre a mielőbbi fizetés érdekében. A lap információi szerint számos személyes adat is nyilvánosságra került, köztük a VBÜ munkatársainak nevével ellátott iratok között a dolgozók fizetésére vonatkozó információk, valamint egy belső vizsgálati anyag is, ami a 100 fő alatti cég dolgozóinak 2021-ben összesen kifizetett több mint 150 millió forintos jutalomról szól.

A fotókon többek között a HM futó szerződéseiben megrendelt és gyártott eszközök leszállított száma – éves bontásban – is megtalálható, és a különféle haditechnikai eszközökre vonatkozóan az elkövetkező évek menetrendjéről is képet kaphat az „olvasó”.

A hvg.hu cikke szerint

olyan információk váltak nyilvánossá, hogy melyik évben hány raklapnyi légvédelmi rakéta érkezése várható, de látszik a magyar gyártókapacitás is.

A kiszivárgott dokumentumok fotói közt szerepel több tüzérségi eszköz beszerzésével kapcsolatos csúszásról beszámoló dia is, és elérhető grafikon a hazai gyártókapacitással rendelkező CZ kézi lőfegyverek igényelt és átvett darabszámáról is a 2018 és 2022 közti időszakban. Arról is van kikerült levélrészlet, hogy az Oroszország ellen az ukrajnai háborúja okán életben lévő szankciók miatt a HM nem tudja rendezni az AO Vertoljoti Rossziji moszkvai céggel a harci helikopterek, illetve szállítóhelikopterek fenntartására összesen nyolcmilliárd forint értékben kötött szerződését. A hvg.hu cikke szerint a legnagyobb újdonság és egyben a leginkább kritikus információ, hogy egy nyilvánosságra hozott dokumentumrészlet alapján 2025-ben a tárca jegelheti a beszerzéseket.

Gulyás Gergely a múlt csütörtöki Kormányinfón a kibertámadással kapcsolatban arról beszélt, hogy vannak titkosítottak a kiszivárgott adatok között, de hozzátette: a nyilvántartásban nincs igazán érzékeny adat. Azzal kapcsolatban, hogy a nemzetbiztonsági rendszer milyen csorbát szenvedett, a miniszter azt mondta: folyamatos támadás alatt áll a rendszer. A miniszter azt is mondta, hogy a hackertámadás kapcsán már javában zajlik egy vizsgálat, illetve nyomozás.

A hvg.hu arról is ír, hogy a katonaság túlárazott költései is kiszivárogtak az internetre a honvédség elleni hackertámadás nyomán. A cikk szerint például a 116 ezer forintot kóstáló esővédő nadrágok túlárazottnak tűnnek, ahogy a harci mellény és öv 600 ezer forintos ára is elrugaszkodottnak, amennyiben nem tartalmazza a védőlemezeket. Márpedig a kerámiabetét külön tételként szerepel a táblázatban, szintén 600 ezer forintért.