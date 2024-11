Magyar Péter elmegy a bicskei gyermekotthonba

Magyar Péter az Országjárás alatt gyermekotthonokat is meglátogat. Európai Parlamenti képviselőként nemcsak joga, de kötelessége is a nyilvánosság tájékoztatása a valós állapotokról, ezzel is elősegítve a szükséges reformokat. Borsodban és Szabolcsban az állam fura urai megakadályozták, hogy informálja a magyar embereket az ottani gyermekotthonok állapotáról. Ez is azt bizonyítja, hogy van takargatnivaló. Magyar Péter a holnapi nap folyamán az elmúlt év legismertebbé vált intézményét, a Bicskei Gyermekotthont keresi fel.