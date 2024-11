Januártól ingyenes a kutya- és a kerékpárszállítás Budapesten a MÁV-csoportnál, Szentkirályi a BKK járatain is ezt szeretné

Január elsejével Budapesten belül ingyenessé válik a kerékpár- és kutyaszállítás a MÁV-csoport minden olyan járatán, ahol az korábban csak külön díjfizetés ellenében volt lehetséges – írja közleményében a MÁV. A lehetőséggel azok élhetnek, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek.

A kutyaszállítás ingyenessé válik a fővároson belüli utazás esetén minden elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonaton, a helyközi Volán-járatokon és a HÉV-eken is (H5, H6, H7, H8, H9). A bringások is megspórolhatják januártól a jegyváltást, a kerékpárszállítási díjakat, ugyanis vasúton, valamennyi elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonatokon, továbbá a HÉV-járatokon (H5, H6, H7, H8, H9) nem kell majd fizetni a bicikli- és a rollerszállításért.

Az InterCityken és az expresszvonatokon, valamint egyes nemzetközi vonatokon a kerékpárhelyjegy vásárlása kötelező marad Budapesten belüli utazáskor is. A Volán esetében – ahogy eddig, úgy a jövőben – sem lehet biciklit vinni a fővárosi buszjáratokon.

Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket.

Az ingyenes kutya- és a kerékpárszállítás bevezetését Szentkirályi Alexandra kezdeményezte Lázár János építési és közlekedési miniszternél, párttársának pedig meg is tetszett az ötlet, így hamar a bevezetés mellett döntöttek. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán arról írt, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé is beterjesztik javaslatát, hogy a BKK-járatain is bevezessék ezt az intézkedést.