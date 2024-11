Mostantól akár titokban is küldhet külföldre magyar katonákat a kormány

Novembertől a parlament helyett a kormány határozhat a magyar csapatok külföldi bevetéséről, miután egy októberi törvénymódosítással a parlamenti többség a kabinetre ruházta át a döntési jogot a Magyar Honvédség külföldi állomásozásáról és katonai műveleteiről.

Ez már önmagában szűkebb nyilvánosságot jelent, mivel a parlamentben az erről szóló vita és a szavazás nyilvános, a kormány döntéseiről pedig a Magyar Közlönyből, esetleg közleményekből értesülhet a nyilvánosság.

A magyar katonák külföldi bevetéséről a kormány egyedi határozatban dönt, amit a főszabály szerint a közlönyben közzé kell tenni. Ám akad egy fontos kivétel: ha minősített adatot tartalmaz a határozat, nem hozzák nyilvánosságra a döntést. Azt pedig, hogy mi számít minősített adatnak, az adatgazda – jelen esetben a kormány – dönti el. Ha a kabinet úgy ítéli meg, hogy a magyar katonák külföldi bevetésének nyilvánosságra kerülése sértheti

titkosíthatja az erről szóló információt, azaz a kormányhatározatot.

Rákérdeztünk a Honvédelmi Minisztériumnál, jól értelmezzük-e, hogy egyes külföldi missziókat „eltitkolhatnak”, vagyis nem nyilvános kormányhatározatban rendelkeznek róla – ezt a tárca nem cáfolta. Mint lapunknak írták:

Arra azonban nem válaszoltak, hogy mikor tartalmazhat minősített adatot a kormányhatározat, illetve miként értesülhet a közvélemény a külföldi bevetésekről és missziókról, ha az arról szóló döntés még a Magyar Közlönyben sem jelenhet meg.

A biztonságpolitikai szakértő szerint lényegében nincs olyan külföldi bevetés, amely ne tartalmazna minősített adatokat.

– sorolt fel pár minősített adatot Kis-Benedek József biztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi oktatója, akinek magyarázata szerint vannak olyan információk, amelyek nem tartoznak mindenkire – elsősorban azért, mert a csapatok biztonságát mindenképpen meg kell őrizni.

Kis-Benedek szerint olyan NATO-s vagy uniós kérés nem volt, hogy a közös katonai misszióikról ne a parlament, hanem a kormány dönthessen, mert az sokkal gyorsabb és egyszerűbb. Az egyéb missziókról pedig szerinte illő lenne, hogy a parlament határozhasson.

„Ez történt a csádi misszióval kapcsolatosan, amelyre még tavaly novemberben adta meg a parlament a felhatalmazást egészen 2025 decemberéig. Hogy utána akarnak-e még máshol magyar csapatokat bevetni, azt nem tudom” – jegyezte meg a szakértő, aki szerint egy katonai missziót általában koalícióban terveznek olyan egy vagy több országgal, amelynek megvannak a képességei a misszió fenntartására. „Nekünk ilyen nincsen, és Csád esetén nekünk kell megoldani a szállítástól a logisztikai kérdésekig mindent, ráadásul ellenséges környezetben. Nem véletlenül ódzkodnak Csádtól a magyar katonák és a szervezők” – hívta fel a figyelmet a biztonsági szakértő.

A jogszabály-módosítás nemcsak a magyar csapatok külföldi bevetéséről szól, hanem a külföldi fegyveres erők magyarországi állomásozását is érinti. Itt azonban meghagyták a parlament jogkörét általánosan, csak a NATO, az EU vagy az ENSZ döntésén alapuló határozatok esetében kapta meg a kormány a döntés jogát.

Csádi misszió

A parlament ahhoz járult hozzá tavaly, hogy „a Magyar Honvédség kétszáz – váltási időszakban négyszáz – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingense Csád területén tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátása, az ott tartózkodó magyar állampolgárok és a helyben lévő magyar érdekeltségek oltalmazása, továbbá a terrorizmus elleni küzdelem támogatása érdekében 2025. december 31-ig állomásozzon”. Habár lassan egy év is eltelt a határozat megszületése óta, egyelőre még nem ment ki a magyar katonai kontingens. A csádi misszió azért is kapott nagy figyelmet, mert annak előkészítésében Orbán Gáspár, a miniszterelnök fia is szerepet vállalt.