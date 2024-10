Budapest legelitebb kerületében mutatta meg a kormány, hogy milyenek az átlagos magyar iskolák mindennapjai

Az uniós elnökség alkalmából szeptember végén-október elején Budapesten tartották az iskolákért felelős főigazgatók találkozóját, melyen a tagállamok oktatásért felelős politikusai mellett Norvégia, Liechtenstein és Svájc delegáltjai, valamint az Európai Bizottság képviselői is részt vettek.

A hvg.hu cikke szerint része volt a programnak, hogy a magyarországi köznevelési intézmények mindennapjait bemutassák, de ezt olyan intézményekben tették, ahol nem derült ki, milyen egy átlagos magyar iskola, ugyanis csak a legelitebbnek tartott II. kerületben jártak a résztvevők.

A lap megkeresésére a Belügyminisztérium azt írta, a programot előzetesen folyamatosan egyeztették az Európai Bizottsággal. Figyelembe kellett venniük, hogy a fórumon résztvevői gyakorlatilag két napot töltöttek Budapesten, így a rendelkezésre álló szűkös időszakban kellett ellátogatni az intézményekbe, ide értve az utazás időtartamát is. Hozzátették,

az intézmények összességükben reprezentálták az óvodai nevelést, az általános iskolai, valamint a gimnáziumi oktatást.

A programban szerepelt a Csík Ferenc Gimnázium meglátogatása is, ahol a beszámoló szerint a diákok számára “hatalmas élmény volt beszélgetni a tanulmányaikról, céljaikról, a jelen és jövő fontos ügyeiről, mindezt angolul”, az igazgató-helyettes “magával ragadó előadása” alapozta meg a jó hangulatot, illetve hogy a könyvtár bemutatása során azt is megtudták a delegáltak, hogy az “mennyire fontos szerepet játszik” a diákok mindennapjaiban.

A látogatásra a BM egyik főosztályvezetője és a tankerületi igazgató mellett sportolókat is meghívtak, az iskola korábbi diákja, a fitneszvilágbajnok Giczi Boglárka például táncbemutatót is tartott. Jelen volt még Adámi Rózsa Zsanett, háromszoros paralimpiai résztvevő is, akárcsak Storcz Botond és Dombi Rudolf olimpiai bajnokok kajakozók.

Hogy milyen a magyarországi gyerekek első élménye a közneveléssel, azt a Kadarka utcai óvodában nézhették meg az uniós delegáltak, az intézmény honlapja szerint kiemelt nevelési területük a környezeti nevelés és az egészséges életmódra való nevelés.

Ennél a két intézménynél azonban sokkal torzabb képet mutathatott az oktatás helyzetéről a Gyermekek Házában tett látogatás, ez az ország egyetlen állami fenntartású alternatív iskolája, olvasható a cikkben.