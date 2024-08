Szijjártóval jachtozott, plakátot rongált, cége most a BMW-gyár körüli munkálatokban vesz részt

Szijjártó Péter külügyminiszter 2018 júliusában jelentette be, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari vállalata, a BMW Debrecen mellett fogja felépíteni új gyárát. A következő években a kormány jelentős vállalásokat tett annak érdekében, hogy a német cégóriásnak megérje Magyarországra jönni. A beruházás környékét érintő, elsősorban a BMW érdekeit szolgáló infrastrukturális fejlesztésekre pedig százmilliárdos nagyságrendben költ a kormány. Ezekből a projektekből profitáltak a legismertebb kormányközeli üzletemberek – például Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Szijj László – cégei is.

Van egy kevésbé ismert, de Szijjártó Péterhez szorosan kötődő résztvevője is ezeknek a munkálatoknak – írta a Direkt36. A BMW-gyár építésében és egy ahhoz kapcsolódó vasútfejlesztési projektben ugyanis részt vesz a Verbau Kft. nevű cég, amelynek tulajdonosa Benkő Szilárd, aki a külügyminiszter közeli ismerőse, korábbi kollégája és futsalos csapattársa.

A korábban hangszerkészítőként dolgozó Benkő 2015-ig Szijjártó Péter egyik legközelebbi munkatársa volt, ekkor az államigazgatásból az üzleti életbe távozott. A vállalkozó a 2018-as választási kampány idején több, a külügyhöz köthető személlyel együtt egy plakátrongáló csapat tagjaként akciózva próbálta segíteni a Fidesz kampányát. Két évvel később, 2020-ban egyik cége közel 300 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől. 2020-ban készült az a fotó is, amelyen Benkő Szilárd a külügyminiszterrel együtt utazotta Lady MRD nevű luxusjacht fedélzetén – írta a portál.

Benkő Szilárd 2022-ben azután vásárolta meg a Verbau Kft-t, hogy a cég elnyert egy milliárdos állami támogatással épülő, kecskeméti gyárépítési megbízást. Ez a projekt a kecskeméti Hilti-gyár építése volt, amelyhez az állam 1,1 milliárd forintos támogatást biztosított. A támogatás a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményén, a Nemzeti Befektetési Ügynökségen (HIPA) keresztül érkezett.

Korábban megkérdezték a férfitől, hogy pontosan mennyiért vette meg a Verbaut, és hogy milyen forrásból finanszírozta a vásárlást, de nem kaptak választ tőle.

A BMW gyárhoz kapcsolódó munkálatokról is megkérdezték Benkő Szilárdot, illetve küldtek kérdéseket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak és a BMW-nek is. Egyedül a BMW reagált, de ők is csak annyit, hogy „meglévő, feltételezett, potenciális és a velünk partneri viszonyban nem álló” beszállítókkal és azok alvállalkozóival kapcsolatban nem adhatnak információt.