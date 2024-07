Kerepest bűnügyileg erősen fertőzött városnak állítják be, de a számok és a szakmai vélemények nem ezt támasztják alá – hangzott el a rendőrség által hétfőn délutánra meghirdetett háttérbeszélgetésen.

A 24.hu néhány hete számolt be arról, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a H7-es, H8-as HÉV vonalán, ahol a szerelvényeken bódult, ittas emberek vették át az uralmat. Gyuricza László kerepesi polgármester lapunknak adott videóinterjújában arról beszélt, a kiborítóan viselkedő, dohányzó, drogozó, a szerelvényre piszkító utasok nagy többsége az ő településére jár a HÉV-vel, a helyiek gyanúja szerint ugyanis itt szerezhetnek be kábítószert.

Lauda Zoltán rendőr dandártábornok, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendőrpalotában hétfőn elmondta, a HÉV megítélése nem egyszerű. Mint mondta, nem szeretnék rózsaszínre festeni a képet, nem állítható ugyanis, hogy nem történnek a HÉV-en és a megállóhelyeken, valamint az érintett településeken bűncselekmények, ugyanakkor néhány tényt közölni szerettek volna a nyilvánossággal.

A tájékoztatóján elhangzott: 2024 első félévében 49 olyan bejelentést kapott a rendőrség, ami a gödöllői HÉV vonalát érintette, ezek alapján 20 esetben indult büntetőeljárás, többségében kisebb súlyú, vagyon elleni bűncselekmények, főleg lopás miatt. Összehasonlításként említette, hogy a MÁV adatai szerint napi körülbelül 40 ezer utas használja ezt a vonalat, így a vizsgált időszakban 7 millió utazás valósult meg.

Nő a rendőri intézkedések száma is a térségben: az igazoltatások száma 1300-ról 2600-ra emelkedett, az előállításoké 80-ról 130-ra az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva.

Az elmúlt hetekben több mint 40 szerelvényen civil ruhás kollégák végeztek ellenőrzéseket, főleg a kritikusabb esti időszakban. Négy főt kábítószer-fogyasztás miatt állítottak elő, de ebből két eset tanulságos. Az érintettek a HÉV-szerelvényen nyugtatót zúztak porrá, és azt szívták fel. A vizeletükben kábítószert kimutatni nem tudtak

– magyarázta Lauda Zoltán.

A dandártábornok közölte, a HÉV vonalán a legkritikusabb településrészeken szintén nemcsak egyenruhás, hanem civil ruhás bűnügyesek nagy számban hajtottak végre igazoltatásokat a közelmúltban. Ennek nyomán jelentősebb elfogások is történtek, melyek a térséghez kapcsolódnak. Ezek közül kettőt konkrétan említett is:

március végén két főtől másfél kilogramm kábítószert foglaltak le Kistarcsán, és 200 millió forintot zároltak az elkövetőktől. A gyanú szerint ők heti szinten több kilós tételben értékesítettek pszichoaktív és kábítószereket.

egy másik elkövetői körnél 10 kilogramm pszichoaktív anyagot találtak, tőlük 700 millió forintot foglaltak le.

A két ügyben lefoglalt kábítószergyanús anyag feketepiaci értéke 15–20 millió forint között van.

Arra a kérdésre, hogy a rendőrség tartott-e razziát azokon a helyszíneken, melyeken Gyuricza László és az általa hivatkozott helyiek szerint köztudottan terjesztik a kábítószert, Lauda Zoltán úgy felelt,

több olyan konkrétan megjelölt cím is érintett volt az eljárásaikban, amik ezekben a városi információhalmazokban előfordulnak,

de az intézkedések során nem találták a nyomát sem kábítószernek, sem pszichotróp anyagnak, sem a kereskedelemre utaló csomagolásoknak.

Kijelentette azt is, minden erővel azon vannak, hogy megelőzzék a szabálysértéseket, bűncselekményeket, de ha ez nem sikerül, akkor a felderítésre fókuszálnak. A MÁV-val, a BRFK-val, a polgármesterekkel és az önkormányzatokkal közös akciókat és ellenőrzéseket szerveznek a HÉV vonalán és környékén, a rendőrök pedig megnövelt óraszámmal vannak jelen ezeken a településeken.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a rendőrség csak jogsértések esetén tud eljárni, ám sok esetben ez nem valósul meg. Azt is elmondta, a rendőrség nem a közösségi oldalakon közzétett hozzászólások alapján folytat eljárásokat – bár figyelik ezeket, és sok esetben intézkednek ezek nyomán –, hanem a bejelentések alapján. Ezért csak akkor tudnak hatékonyan eljárni, ha tudomást is szereznek a 112-n keresztül a bűnesetekről.

A rendészek kapnak kamerát, a szerelvények egyelőre nem

Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója a sajtóeseményen elmondta, az utaspanaszokból visszatükröződik, hogy egyre gyakrabban utaznak a HÉV-vel tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek, de ezeket az eseteket jellemzően ugyanazon 4–5 személy jelzi feléjük.

A problémát ők is tapasztalják, a munkatársaikat érő atrocitások száma nő, de ezek szerencsére személyi sérüléssel eddig nem jártak. 2024-ben ezidáig 1634 alkalommal intézkedtek a rendészek csak a gödöllői vonalon, ehhez képest az összes többi HÉV-vonalon csak 556-szor, ami jelzi a problémát súlyosságát. Elmagyarázta, hogy az esetszám azért sokszorosa náluk a rendőrség statisztikájánál, mert ebben olyan események is benne vannak, mint például, ha valaki jegy nélkül utazik, ehhez pedig nincs szükség rendőri intézkedésre.

A MÁV ennek elhárítása érdekében a közelmúltban több olyan döntést is hozott, amelyeknek már most is van hatásuk, vagy a közeljövőben várhatók miattuk pozitív változások.

Ezek közé tartozik, hogy

mivel a bejelentések időszakosnak tűnnek, amikor növekedést tapasztalnak, akkor a többi HÉV-vonalról átcsoportosítva növelik a rendészeti létszámot a gödöllői járatokon. Első körben három hónapja ezt már elrendelték, és a napokban további 15 fővel növelik a rendészek számát H8-as, H9-es vonalon.

A rendészeknek megkezdték a testkamerák beszerzését, erősítve a kiállásukat.

Mobil védelmi csoportot állítottak fel, ami hétfőtől bármilyen bejelentésre ki tud vonulni a vonalon 6–8 percen belül.

Nagy Gábor felhozta azt is, hogy az elmúlt időszakban a HÉV-állomásokat viszonylag nagy számú kamerával látták el, ami százas nagyságrendet jelent néhány év távlatában.

Rámutatott a nehézségekre is, hiszen a HÉV-rendészek intézkedési jogköre korlátozott, ruházati vagy csomagátvizsgálást nem végezhetnek, ami nehezíti a szabálysértés vagy bűncselekmény tetten érését. Az utazásból történő kizárások esetén pedig azt tapasztalják, hogy ezzel egy örök macska-egér harcot folytatnak az érintett utasokkal, akik vagy így, vagy úgy, de végül elérik az úti céljukat.

Újságírói kérdésre a MÁV-HÉV vezérigazgatója elmondta, a szerelvények bekamerázásától nem zárkóznak el, de látni kell, hogy a gödöllői HÉV-en 40–50 éves járművek vannak. Korábban megvizsgálták, hogy van-e lehetőség érdemi megfigyelőrendszer kiépítésére, ami mind rögzítési kapacitásban, mind felbontásban elég hatékony, de más utat választottak. Ezzel együtt is lehetne róla szó, de években mérhető a beruházás, az általa felsorolt intézkedésekkel viszont azonnali hatást próbálnak elérni.

A 24.hu érdeklődésére Nagy Gábor azt mondta, a H8-as és H9-es HÉV utasforgalmában nincs érdemi visszaesés a bűncselekmények miatt, sőt, a koronavírus-járvány vége óta egy folyamatosan emelkedő tendencia tapasztalható.