15:30-tól zárva az ózdi kórház gyerekosztálya

2024. június 17-től 2024. július 15-ig terjedő időszakban a személyi feltételek átmeneti hiánya miatt a Gyermekgyógyászati Osztályunkat megváltozott munkarendben vagyunk kénytelenek működtetni.

A kórház a honlapján azt írta, hogy 7:30 és 15:30 között tud gyermekgyógyász szakorvosi tevékenységet biztosítani, szakrendelés, gyermekambulancia, neonatológiai vizit, illetve napközbeni gyermekgyógyászati akkut orvosi ellátás formájában.

15:30 és 7:30 között minden szakorvosi tevékenységet, mely a szülészettől független a BAZ vármegyei kórház Gyermekegészségügyi Központja lát el…

Az RTL Híradóval az intézmény közölte, egyik szakorvosuk balesetet szenvedett, így napközben a járóbetegeket ellátják a szakrendelésen, de délutántól másnap reggelig a várostól hatvan kilométerre, kocsival nagyjából egy órányira lévő Miskolcra kell a beteg gyerekeket szállítani.

Sok szülőnek anyagi gondot jelent az utazás, egyikük a csatornának szomorúnak nevezte, hogy egyetlen orvos kiesése miatt már fel is borul az ellátás.

A kórház jelezte, az átmeneti időszakban is minden gyermek megkapja az állapotának megfelelő ellátást. Az újszülötteket továbbra is ellátják. Betegcserére is készül a kórház, hogy mentesítsék a megyei intézményt. Onnan visznek át Ózdra olyan kisbabákat, akiket szüleik a kórházban hagytak. A 14 csecsemő egészséges, gondozásuk szakorvosi ellátást nem igényel.