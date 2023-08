A Booking.com „teljes mértékben megérti a még mindig várakozó partnerek csalódottságát”

Amint arról korábban a 24.hu is beszámolt, komoly gondok vannak a Booking.com körül, amely többször is megígérte már az érintett hazai szállásadóknak, hogy rendezi a tartozásait, de továbbra sem fizet. Az ügy olyan mértékű, hogy már a Fidesz is üzent a szállásközvetítőnek, és a versenyhivatal is vizsgálódni kezdett.

A legújabb fejleményekre a Booking.com a hvg.hu megkeresésére úgy reagált, elnézést kérnek minden olyan szállásadótól, aki a tervezett rendszerkarbantartás miatt még mindig vár a kifizetésre, és szeretnék megnyugtatni őket, hogy nagyon dolgoznak a kintlévőségek feldolgozásán.

Partnereink többsége már megkapta a kifizetést, és teljes mértékben megértjük a még mindig várakozó partnerek csalódottságát. Néhány esetben előre nem látható technikai problémák merültek fel, amelyeket munkatársaink gyorsan megoldanak

– fogalmazott a cég.

Arra a kérdésre nem érkezett válasz tőlük, hogy terveznek-e bármilyen kompenzációt felajánlani azoknak, akik több hétig hiába vártak a pénzükre.

A kifizetésekről szóló információt megerősítette a hvg.hu-nak Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének vezetője is, aki szerint először azokat a tartozásokat kezdték el feldolgozni, amelyek a legrégebb óta állnak a rendszerben. Jelenleg szavai szerint „nagy a riadalom”, ám azt is hozzátette, a csúszás miatt vélhetően senkinek sem lesz megélhetési problémája – legalábbis ők nem kaptak még ilyen jelzést a tagjaiktól.

Mint mondta, számításaik szerint a szállásadóknak mindössze a 1-2, maximum pár százaléka érintett, hiszen a Bookingot főleg a fővárosi és a nagyobb turisztikai központok – pl. a termálvárosok – szálláshelyei használják, a többi vidéki magánszállás nemigen él a közvetítő nyújtotta lehetőséggel.

Az ügy hátteréről alábbi cikkünkben írtunk bővebben: