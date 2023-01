Már egy nagy múltú szállítmányozó cég is a Fidesz parlamenti képviselőjét gazdagítja

A trafikbotrány főszereplőjeként is ismert Horváth István és családja milliárdos cégbirodalmat épített ki. Már az 1991 óta működő, a szállítmányozás teljes palettáját lefedő Sió-Trans Kft. is a kormánypárti politikusé.

Több mint 2,8 milliárd forint bevételt és csaknem 200 millió forint profitot könyvelt el 2021-ben az a szállítmányozással foglalkozó társaság, amely néhány hónappal ezelőtt került Horváth István Tolna megyei fideszes országgyűlési képviselő érdekeltségébe – tudta meg a 24.hu.

Az 1991 óta működő, a szállítmányozás teljes palettáját lefedő Sió-Trans Kft. egy másik cégen, a frissen alapított Bartina-Trans Kft.-n keresztül került a kormánypárti politikus érdekeltségébe. Az ötven főt foglalkoztató Sió Trans Kft.-t feltehetően kölcsönből vásárolták meg, ugyanis a kormányfő barátja, Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló MKB Bank 800 millió forint tőke és járulékai erejéig szerepel zálogjogosultként a cégpapírokon.

Horváth István az a fideszes parlamenti politikus, aki még szekszárdi polgármesterként főszereplője volt a dohánybolt-koncessziók kiosztását övező botránynak, valamint kivette a részét az Orbán Viktor vejéhez köthető Elios-ügyből is. Politikai karrierje viszont ezután is töretlen maradt, sőt az előző kormányzati ciklusban Horváth államtitkári posztot kapott Kósa Lajos minisztersége alatt, családja pedig – mint bemutattuk – milliárdossá vált ez elmúlt években.

A Horváth család tulajdonában mára 13 cég van, amelyekbe tavaly összesen 5,6 milliárd forint bevétel folyt be, amiből csaknem 260 millió forint profitot könyveltek el. A családi cégek komoly segítséget kaptak az elmúlt években: két állattenyésztéssel foglalkozó társaság is vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült, ennek révén

a társaságok megközelítőleg 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő EU-s támogatást nyertek el.

Ebből az összegből a legjelentősebb támogatást, csaknem kétmilliárd forintot a Bafami Kft. nyerte el sertéstelepeinek fejlesztésére.

A támogatások másik kedvezményezettje a hivatalosan a fideszes politikus – eredetileg angoltanár – felesége tulajdonában álló Bikácsi Agrár Kft. Ez a cég kilenc részletben nyert el összesen 986 millió forintot egyebek mellett saját húsüzem létrehozására és szarvasmarhatelep-fejlesztésre. Emlékezetes, hogy az utóbbi pályázathoz hasonlón nyert korábban Kósa Lajos akkor 83 éves édesanyjának cége is 123 millió forintot, a történtek után kiszállt a cégből, amit már meg is szüntettek, és a tulajdonosok a támogatásról is lemondtak.

Horváth István közvetlen érdekeltségébe tartozik az országosan ismert szőnyeg-, lamináltpadló- és függönyértékesítéssel foglalkozó Diego áruház szekszárdi franchise üzlete, ami a város bevásárlóparkjában található. A társaság tavalyelőtt 224 milliós bevétel mellett 12 millió hasznot hajtott a politikusnak.