Húgával járt betörni a budapesti éttermekbe egy férfi – videóval

Elfogták a rendőrök azt a testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy sorozatjelleggel követtek el lopásokat Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint a férfi három hónapon át követett el vagyon elleni bűncselekményeket a húgával, főleg a IX. kerületében.

Először szeptember 16-án törtek fel egy büfékocsit Ferencvárosban, ekkor közel kétszázezer forintot loptak el. Egy hónappal később visszatértek ugyanide, de a riasztó bekapcsolt, így hoppon maradtak. November 21-én egy áruház személyzeti öltözőjébe surrantak be, és loptak el egy hátizsákot, másnap pedig egy közeli vásárcsarnok mosdójából nyúltak le gy őrizetlenül hagyott pénztárcát.

Két nappal később újra akcióba léptek, egy étterem kasszájából vitték el a pénzt éjjel. December elején egy Ferenc körúti cukrászdából loptak, december 10-én éjjel pedig ismét egy étterembe törtek be. Két további alkalommal is megpróbáltak üzletekbe betörni, de ott csak a bejárati ajtó felfeszítéséig jutottak. December elején egy Teréz körúti tetoválószalon ajtaját szakították be. Innen tetováláshoz használt festékeket, gépeket, egy hangszórót, valamint pénzt vittek magukkal.

A módszer mindenhol ugyanaz volt: amíg a férfi elvihető értékek után kutatott, addig a húga a környéket figyelte. A két feltételezett elkövetőt a néhány óra különbséggel fogták el a ferencvárosi zsaruk. A nyomozók G. Márkot és G. Alexandrát lopásokkal és rongálással gyanúsították meg. A 30 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, a 28 éves nő szabadlábon védekezik.