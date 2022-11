Ezt a telefont keresed, ha igazi Mega élményre vágysz

A Xiaomi októberben mutatta be az egyik legújabb prémium telefonját, a Xiaomi 12T Pro modellt, amivel tényleg Mega szintre emelhető minden egyes pillanat, köszönhetően 200MP-es képalkotó rendszernek a burkolat alatt dolgozó csúcshardvernek és a gyönyörű AMOLED kijelzőnek.

Egy okostelefon manapság a mindennapok elengedhetetlen kelléke, olyan eszköz, ami nemcsak a kommunikációt, a tájékozódást és az információszerzést könnyíti meg, de mindig velünk van, hogy megörökítsük vele életünk legfontosabb pillanatait. Utóbbi miatt is érdemes olyan mobilt választani, amivel nemcsak remek képek készíthetők, de szoftveresen is olyan megoldásokat nyújt, amelyekkel bárhol és bármikor pillanatok alatt megszerkeszthetők és megoszthatók a legemlékezetesebb pillanatok, legyen szó akár fotókról vagy videókról. A Xiaomi 12T Pro pedig pont ilyen készülék.

Emeld a pillanatot Mega szintre!

A hátlapon összesen három kamera várja, hogy megörökítsük velük életünk eseményeit, és ebből a főkamera 200 megapixeles. A hatalmas, 1/22”-es kameszenzornak hála a korábbinál jóval részletesebb, a ProFocus megoldással pedig minden pontján elmosódás mentes fotók készíthetők. A ProCut funkció miatt pedig arra is adott a lehetőség, hogy a végeredményből a lehető legjobb minőségben vágjuk ki a számunkra legfontosabb részleteket.

A 200MP-es felbontásnak köszönhetően nagyszerűen nagyítható felvételeket biztosít a főkamera, emellett egy 8 megapixeles széleslátószögű és egy 2 megapixeles makrót is találunk, és a Xiaomi professzionális szoftveres megoldásainak hála bármilyen helyzetben a lehető legjobb képek készíthetők: legyen akár reggel, nappal vagy este. És a mobil nemcsak a fotók terén biztosítja az igazi Mega szintet, de a mozgóképek esetén is, hiszen ezzel az okostelefonnal akár 8K felbontásban is rögzíthetők kiváló minőségű videók.

A képek és videók készítéséhez, illetve feldolgozásához ugyanakkor nemcsak megfelelő kamerák kellenek, de olyan hardver is, ami pillanatok alatt képes kiszolgálni a felhasználó (és a telefonon dolgozó szoftver) igényeit. A Xiaomi 12T Pro ezen a területen is remekel, hiszen a burkolat alatt egy nyolcmagos, négy nanométeres gyártástechnológiával készült, ennek köszönhetően keveset fogyasztó csúcsprocesszor, egy Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 dolgozik. A mobil CPU-ját pedig 8 GB memória és 256 GB háttértár egészíti ki.

Ennek a remek összeállításnak a jóvoltából nemcsak a képfeldolgozás történik villámgyorsan, de nem lesz olyan feladat, amivel ez a mobil ne birkózna meg gond nélkül, legyen szó komolyabb alkalmazásokról, vagy akár a legújabb 3D-s, nagy erőforrásigényű mobiljátékokról.

A fotózást, az általános használatot és a játékot ráadásul egy szintén csúcskategóriás kijelző támogatja: 6,67 hüvelykes képernyő, 2712×1220 pixel felbontás, Dolby Vision és HDR10+ támogatás, remek fényerő és kontraszt, 120 Hz-es képfrissítés. Ezen a kijelzőn nemcsak a saját remek fotóink vagy a legújabb mobiljátékok néznek ki jól, de a filmek és sorozatok is.

A Xiaomi 12T Pro ráadásul nemcsak a képalkotás, a kijelző és a teljesítmény terén képviseli a Mega élményt, de még a töltést illetően is. A telefonban egy 5000 milliamperórás akkumulátor kapott helyet, ami akár egy egész napig is bírja normál használat mellett, és akkor sincs nagy gond, ha esetleg merülni kezd a készülék. A töltésről a HyperCharge technológia gondoskodik, ami a 120 wattos teljesítménynek hála mindössze 20 perc alatt nulláról száz százalékra tölti a telefont. És itt nemcsak a képességet kapjuk meg, de a mobil dobozában ott van az ehhez szükséges kábel és adapter is.

A Xiaomi ráadásul nemcsak ilyen téren nyújt többet sok más gyártónál: aki 2022. október 12. és 2023. október 11. között csap le egy Xiaomi 12T Pro készülékre, az a vásárlástól számított 6 hónapig ingyenes kijelzőcserére jogosult, abban az esetben, ha önhibán kívül hibásodik meg vagy szenved sérülést a képernyő, például egy véletlenszerű leejtést követően. És ez még nem minden, hiszen a mobil mellé bónuszként még egy 3 hónapos YouTube Premium előfizetés is jár.*

*Részletek a www.xiaomiofficial.hu-n