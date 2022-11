Akár húszezerszer több baktériummal találkozhatsz a laptopodon, mint a wc-ülőkéden

A legtöbben megdöbbennének, hogy mennyi baktérium található a laptopjuk billentyűzetén.

A laptopoknál aligha találunk sokoldalúbb és gyakrabban használt, munkára és szórakozásra is befogható terméket. Reggel felnyitjuk, elolvassuk a híreket, napközben magunkkal visszük a munkába, az irodából hazavisszük és este a kanapén vagy az ágyban a kedvenc sorozatunkon nevetünk. Ám ennek a sokoldalúságnak megvan a maga ára.

Kevesen tudják ugyanis, hogy a laptopok billentyűzete és az azt körülvevő részek bizony több baktériumnak adhatnak otthont, mint a wc-ülőkék. Ez elsőre szinte hihetetlennek hangzik, de ha belegondolunk, hogy a wc-ülőke mindig ugyanazon a helyen marad és általában legalább hetente szokás takarítani, míg a laptopok akár kontinenseken keresztül kísérhetnek minket és akkor még a néhány sorral feljebb vázolt átlagos hétköznapról nem is beszéltünk. A legtöbb felhasználó nem mos kezet minden laptophasználat előtt és a heti takarítás is igen ritka, már ami a fertőtlenítőszerekkel való operálást illeti. Pedig bizony megfogjuk azokat a kilincseket, kezet fogunk a kollégákkal és ügyfelekkel és még rengeteg mindenhez hozzáérünk, mielőtt naponta többször leülünk a laptopunk elé.

Az innovatív megoldások mellett az ASUS mérnökei jó ideje dolgoznak már azon, hogy higiéniai szempontból is páratlan termékpalettát tudjanak felmutatni. Több éves fejlesztés után sikerült számos 2022-es ASUS modellnél implementálni az ASUS Antibakteriális Védelmet, mely több mint 99%-os hatékonysággal gátolja meg a baktériumok szaporodását. A különleges felületkezelést a leggyakrabban megérintett helyeken alkalmazták a fejlesztők, így lefedi a teljes billentyűzetet, az érintőpadot, az ujjlenyomat-érzékelős bekapcsológombot és a billentyűzet körüli egyéb területeket is. A speciális ezüst-ion bevonatnak köszönhetően egy új laptop esetében ez védelem átlagos felhasználás mellett körülbelül három évig marad meg, még úgy is, hogy a felhasználó különféle tisztítószereket használ ezen részek fertőtlenítésére.

Az ASUS-tól már megszokott, hogy az új fejlesztések nem csupán a legfelső szegmensben érhetőek el, így annak ellenére, hogy nemrég debütált a magyar piacon, az ASUS Antibakteriális Védelem is számos termék adatlapján kapott kiemelt szerepet. Ilyen például a Zenbook S 13 OLED (UM5302), mely egy mindössze 1 kilogrammos prémium ultrabook. A lenyűgöző OLED érintőképernyővel és a legújabb AMD processzorral szerelt újdonság egésznapos üzemidőt, rugalmasságot és hosszú évekig kitartó teljesítményt kínál olyan egyedi fejlesztésekkel, mint a már említett ASUS Antibakteriális Védelem vagy az USB-C gyorstöltés, mely mindössze 49 perc alatt 60%-os töltöttséget biztosít.

A hazánkban is nagyon népszerű Vivobook család legújabb tagjai is rendelkeznek már ASUS Antibakteriális Védelemmel, így például a 360-fokban kihajtható érintőképernyőjével a sokoldalúság megtestesítője, az új ASUS Vivobook S 14 Flip OLED (TP3402) is. A Vivobook S 14 OLED (K3402) személyében pedig azok találhatnak ideális választásra, akik egy egyszerű társat keresnek a mindennapokra vagy szülőként szeretnének egy modern és különleges védelemmel ellátott laptopot biztosítani gyermekeiknek.