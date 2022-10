Letartóztattak egy győri orvost, amiért hálapénzt fogadott el

Vesztegetés gyanúja miatt folytat eljárást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a Petz Aladár Egyetemi Kórház egyik főorvosa ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt időszakban több betegétől hálapénzt fogadott el – írja a police.hu.

A nyomozók a doktort gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, majd ezt követően a Győri Járásbíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény jelentős változásokat hozott az egészségügy területén. A törvény tavaly január 1-én lépett hatályba. A rendelkezések alapján kiegészült a Büntető törvénykönyv korrupciós bűncselekményekre vonatkozó része is, így mostantól akár egy évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető az, aki hálapénzt ad vagy fogad el.