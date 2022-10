A Professzorok Batthyány Köre nem ért egyet a tüntetésekkel, de több pénzt adna a tanároknak

Közleményt adott ki a Professzorok Batthyány Köre, amelyben egyszerre ítélik el a tanártüntetéseket, és kérik a kormányt, hogy adjon fizetésemelést a tanároknak.

– írják

Hangsúlyozzuk, hogy a Professzorok Batthyány Köre a leghatározottabban elítéli az utcai politizálást, a tüntetéseket, amelybe a tanulóifjúságot is bevonják, véleménye szerint sztrájkkal és polgári engedetlenségi akciókkal a kérdést nem lehet megoldani. Ugyanakkor – tekintve hogy a polgári kormány tevékenysége mindenkor a nemzet felemelkedését célozta és célozza ma is – a Professzorok Batthyány Köre is szorgalmazza a pedagógusbérek mielőbbi rendezését, és megfontolásra javasolja kiemelt kormányfeladatként való kezelését a társadalmi szolidaritás minden formájának felhasználásával, még a jelenlegi rendkívüli nehéz külpolitikai és gazdasági körülmények között is.