110 embert küldenek el Miskolcon, mert bezárnak a fürdők

110 embert küldenek el a Miskolci Fürdők Kft-től a magas energiaárak és az infláció miatt- tudósít az RTL Klub Híradója.

A Selyemréti strand nem lesz nyitva október 10-től, két másik városi fürdőt pedig felújítás és karbantartás miatt zártak be: ezekről a helyekről most küldik el a dolgozókat.

Az elküldött dolgozók már a felmondási idejüket töltik, többen közülük nyugdíj mellett dolgoztak. Egyikük nyilatkozott az RTL-nek, azt mondta:

Kilenc év után lapátra tettek, kollégám több, mint 10 éve ott van, őt is. Először minden nyugdíjast elküldtek, ez a múlt héten volt. Most pedig délelőtt hívott a kollégám, hogy most plusz 57 embert bocsájtottak el