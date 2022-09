Videón, ahogy a kőbányai bugyitolvaj kifossza a templom perselyeit

Elfogták a kőbányai rendőrök azt a kocsitolvajt, aki kifosztotta egy kőbányai templom perselyeit, és egy üzletből is lopott. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint nem imádkozni tért be a templomba, hanem az ott lévő perselyek tartalmát akarta megszerezni.

Sikerrel is járt, mert a pénztartók megrongálása után megszerezte az azokban összegyűlt harmincezer forintnyi adományt. A kőbányai zsaruk azonosították, és négy napon belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.

A 30 éves H. István gyanúsított kihallgatása során elismerte a terhére rótt cselekmény elkövetését, majd további eseteket „gyónt meg” az őt kihallgató nyomozóknak

– írta frappáns közleményében a BRFK.

A férfii elmondta azt is, hogy az egyik éjszaka lenyúlt egy nyitva felejtett kocsit az egyik kőbányai irodaház előtt, majd néhány utcányit autókázott vele, és hátrahagyta. De bevallotta az is, hogy betört egy kerületi boltba is, ahonnan női alsóneműket, harisnyát, jelmezt és nadrágot lopott el 200 ezer forint értékben.