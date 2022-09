Emelték és csökkentették is a bankok a hitelkamatokat

Becsengettek a bankok is a hitelfelvevőknek, nem maradtak el a hó elején szokásos kamatváltoztatások. A piacvezető OTP-n kívül további három nagybank (CIB, Erste, Raiffeisen), valamint a Cofidis is módosított a kölcsönei feltételein. Annak ellenére azonban, hogy a héten az MNB tovább emelte az alapkamatát, közülük többen most csökkentették a személyi kölcsönük vagy lakáshitelük kamatát.

A Bank360.hu elemzése szerint a kamatcsökkentő lépések ellenére sem beszélhetünk egyelőre arról, hogy megtört volna a hitelek drágulásának trendje. A csökkenő kamatú ajánlatok ugyanis nem tartoztak a piac legolcsóbb hitelei közé, így inkább arról van szó, hogy a bankok versenyképesebbé tették a kölcsöneiket a többiekéhez képest.

Ezek a döntések inkább annak a bizonyítékai, hogy ilyen magas kamatokkal egyre nehezebb már eladni a hiteleket az ügyfeleknek, akiknek a szárnyaló infláció és a várható téli rezsiköltségek miatt már enélkül is csökken az érdeklődése a kölcsönfelvétel iránt.

A mostani kamatváltoztatások nyomán továbbra is 8 százalék körüli THM-mel lehet felvenni a legolcsóbban kínált jelzáloghiteleket a Bank360.hu lakáshitel kalkulátora szerint. A személyi kölcsönöknél pedig 14 százalék körüli szintről indulnak az ajánlatok. Utóbbiak esetében gyakran egy bankon belül is nagyon eltérő kamatokkal lehet megkapni ezeket a hiteleket az ajánlat egyedi paramétereitől függően.

Az biztosra vehető, hogy a hónap hátralévő részében további kamatváltozásokat jelentenek be még a bankok, amelyeknél az elmúlt időszakban már szokványossá váltak a hóközi módosítások. Ráadásul most csak két nappal előzte meg elsejét az MNB kamatdöntése, így annak következménye később épülhet be a hitelekbe.

A fogyasztóbarát személyi kölcsönök több banknál is olcsóbbak lettek

A Raiffeisen Bank a személyi kölcsön esetében a standard kamatot emelte meg 0,50 százalékponttal, így az ügyleti kamat 20,95 százalékról 21,45 százalékra nőtt. (A konkrét ajánlatoknál ez lényegesen alacsonyabb is lehet.)

Az OTP Bank a fogyasztóbarát személyi kölcsön ügyleti kamatát csökkentette egy hajszálnyit. Abban az esetben, ha az igényelt hitelösszeg 2 és 3,099 millió forint között van, a kamat 2 bázisponttal csökkent, 17,99 százalékról 17,97 százalékra.

Az Erste Bank szintén a fogyasztóbarát személyi kölcsön kamatán módosított, az OTP-hez hasonlóan csökkentett:

250 ezer forint jövedelem igazolásával, 48-60 hónapos futamidő esetén 1,21 százalékponttal lett alacsonyabb az ügyleti kamat, így ez szeptembertől 18,87 százalék;

250 ezer forint jövedelem alatt, 66-84 hónapos futamidő esetén 1,5-7,99 millió forint közötti hitelösszeg igénylésekor 1,23 százalékpontos csökkenés ment végbe, az új kamat 17,85 százalék.

A Cofidis a hitelösszegtől és a futamidőtől függően 0,82 és 3,26 százalékpont közötti emelést hajtott végre a Fapados személyi kölcsönnél. 6 és 7 millió forint igénylése esetén viszont (60 és 72 hónapos futamidőre) 1,78 százalékponttal csökkent az ügyleti kamat. Így szeptembertől 12,19 és 24,06 százalék közötti kamattal lehet szabad felhasználású személyi kölcsönt felvenni a Cofidisnél. A Minősített Fogyasztóbarát kölcsönnél az emelés mértéke 0,89-1,80 százalékpont között volt. Így az ügyleti kamat 11,30 és 13,97 százalék között alakul. Az adósságrendező hitelnél pedig a kamatemelés mértéke 0,82-3,23 százalékpont között van, így az ügyleti kamat szeptember 1-jétől 14,15-25,26 százalék közé esik, attól függően, hogy mekkora hitelösszeget veszünk fel.

A lakáshiteleknél is egyaránt volt emelés és csökkentés

A Raiffeisen Bank jelzáloghitelei az 5, 15 és 20 éves kamatperidódusnál 0,25 százalékponttal drágultak, míg a 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamatai 0,15 százalékponttal. A változások után a lakáscélú hiteleknél a kamat 9,09 és 9,79 százalék között van, míg a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata 11,09 és 11,79 százalék között.

A CIB Bank jelzáloghiteleinek csökkent a kamata. A standard kamat 0,69 százalékponttal lett kisebb, a jövedelemhez kötött konstrukciók pedig az alábbiak szerint változtak:

minimum 133 ezer forint jóváírása mellett 0,48 százalékponttal csökkent a kamat,

minimum 250 és 450 ezer forint jóváírása mellett pedig 0,50 százalékponttal.

Így a CIB Banknál szeptembertől az ügyleti kamat 7,69 és 9,18 százalék között alakul.

A legnagyobb piaci szereplő, az OTP Bank minden jelzáloghitelnél egységesen fél százalékpontos emelést hajtott végre, ami érintette a lakáshiteleket, a szabad felhasználású jelzáloghiteleket és a fogyasztóbarát kölcsönöket is.